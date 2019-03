Baseballista Detroitu předvedl kouzelnický trik. Vyautovaný soupeř tomu nechtěl uvěřit

Míček zmizel v rukavici. Běžec na metách předvedl školáckou chybu. Utkání Minnesoty Twins a Detroitu Tigers tzv. Spring League nabídlo málo vídaný kousek. První meta Tygrů Miguel Cabrera využil nepozornosti soupeře, naznačil zahození míčku, ale přitom si ho schoval do rukavice. Parádní aut byl na světě a situace se teď může promítat během tréninků jako exemplární příklad toho, co by běžec na metách neměl dělat. Tigers zvítězili 3:0.