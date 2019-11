Dráha připravena, na startu Anna Fernstädt. Česká kometa měla ledové koryto pro MS jenom pro sebe!

Vklouzla do kombinézy, nasadila si helmu. Po chvíli soustředění vyrazila sprintem jako šíp, vzápětí se Anna Fernstädtová řítila až 120kilometrovou rychlostí ledovým korytem dráhy v Altenbergu. Česká skeletonistka se v uplynulém týdnu připravovala na novou sezonu ve vyhlášeném německém středisku.

„Je to asi nejdůležitější tréninkový týden, protože tady bude v únoru mistrovství světa. Škoda, že šlo byl jenom jeden týden. Nedá se ale nic dělat, termíny jsou dané," uvedla Fernstädtová po závěrečné třetí tréninkové jízdě.

Ledové koryto měla výjimečně jen pro sebe. Před každou její jízdou oznámil hlasatel v areálu: Dráha je připravena, na startu Anna Fernstädt. V cíli pak naskočila do auta, které ji vyvezlo zpátky na kopec. Během týdenního kempu absolvovala kolem dvaceti jízd, pokaždé ji sledovalo několik zvědavců.

Česká skeletonistka Anna Fernstädtová na startu tréninkové jízdy v německém Altenbergu.

Robert Neumann

„Normálně nás bývá při trénincích dvacet, třicet. Ale bylo mi jedno, když jsem jezdila sama. Jen jsem neměla srovnání, což je trošku blbý," podotkla 22letá závodnice, která loni v létě přešla od německého týmu.

Dráha v Altenbergu jí sedí, je její druhá nejoblíbenější po Lake Placid. Vzhledem k německé reprezentační minulosti patří mezi ty, po kterých se proháněla nejčastěji.

„Je docela dlouhá, zároveň není úplně rychlá. Maximálně se dá jet sto dvacet. Je ale jedna z technicky nejnáročnějších. Není jenom těžké dostat se rychle dolů, je těžké se vůbec do cíle dostat. Musí se pracovat na detailech, přesně vědět, kde zariskovat. V Kreiselu je velký tlak, malá chyba způsobuje paniku. Je potřeba hodně jízd a vědět, co dělat. Jinak hrozí pád," uvedla Fernstädtová, která právě v Altenbergu zažila před pěti lety nepříjemný karambol.

Česká skeletonistka Anna Fernstädtová v cíli tréninkové jízdy v německém Altenbergu.

Robert Neumann

"Stalo se to v Kreiselu, šlo o můj nejhroznější pád. Byla jsem potlučená, ale pak už se mi nic takového nepřihodilo. Poučila jsme se z toho," dodala česká reprezentantka. Do německého střediska se vrátí za čtyři měsíce, na seniorském mistrovství světa se pokusí získat medaili. Předtím jí čeká seriál Světového poháru, ve kterém bude chtít prorazit mezi nejužší elitu. Kvůli přechodu do české reprezentace si účast v SP musela v uplynulé sezoně vyjet v Kontinentálním poháru.