Sáblíkové v boji o další zlato chybí velká soupeřka. Zdráhalová jede hned po babičce

„Holek, které jsou schopné zajet skvělé časy, je víc. Řekněme třeba osm, s kterými se budu chtít prát o medaile," soudí Sáblíková, že ji i tak nečeká nic jednoduchého.

Stoupající formu ukázala v Calgary Ruska Natalia Voroninová, ve hře jsou další Nizozemky - Carlijn Achtereekteová či Esmee Visserová. Zato Blondinová skvěle jezdila na počátku sezony, minulý týden byla však až sedmá s téměř pětisekundovou ztrátou na Češku. A ještě o místo hůře dopadla její krajanka, v úvodu sezony také výborná Isabelle Weidemannová.

Právě ta pojede v poslední dvojici s běloruskou Marynovu Zujevovou. Bude v tu dobu už Sáblíková slavit?

„Obecně to za oceánem mám ráda. Jsou tady rychlé dráhy, do Calgary se vždycky těším a jsem šťastná za to, jak se mi tam dařilo minulý týden na svěťáku. Uvidíme, jaké to bude tady v Salt Lake City, ale místní dráha patří k mým oblíbeným," říká Sáblíková.

Dnes jede už o šesté světové zlato na trojce, v sobotu na pětce může dvaatřicetiletá závodnice dosáhnout na jedenáctý triumf v řadě.

Druhá z Češka Nikola Zdráhalová dnes nastoupí v šesté z deseti dvojic s Achtereekteovou. Tedy hned poté, co bude mít závod za sebou Němka Claudia Pechsteinová, v sedmačtyřiceti často poněkud neuctivě přezdívaná rychlobruslařská babička.