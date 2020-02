Kvůli koronaviru bylo odloženo školení dobrovolníků pro olympijské hry

Kvůli epidemii koronaviru pořadatelé odložili školení dobrovolníků pro letní olympijské a paralympijské hry v Tokiu. V akci by jich na přelomu července a srpna mělo být 80 000. Jejich výcvik začal loni v říjnu. Tehdy organizátoři uvedli, že se na třinácti místech v Japonsku uskuteční do konce února tři stovky školicích akcí.

Ty ale byly momentálně pozastaveny. "V rámci preventivních opatření proti šíření infekce nového koronaviru jsme se rozhodli výcviky odložit," uvedl organizační výbor v tiskové zprávě. Nové termíny a místa školení plánoval sdělit dotčeným lidem později.

Pořadatelé ujišťovali, že na konání OH to nebude mít vliv. "Nezvažuje se zrušení her a odložení těchto aktivit nijak neovlivní přípravu na hry. V souladu s vládní politikou prevence šíření infekčních onemocnění budeme potřebu jakýchkoliv aktivit ve spojení s olympiádou posuzovat případ od případu," doplnili.

Při školení se dobrovolníci seznamují s detaily o olympijských a paralympijských hrách i historií. Dostávají informace, co se od nich při pomoci sportovcům, fanouškům a novinářům očekává. V březnu by se měli dozvědět, jakou konkrétní pozici budou při olympijských nebo paralympijských hrách vykonávat. V dubnu by měl začít specializovaný výcvik zaměřený na tyto konkrétní úkoly.