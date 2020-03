Turnaj kandidátů vede Něpomjaščij. Griščuk volá po jeho zrušení: Zbyli jsme poslední!

"Turnaj by měl být zastaven. Atmosféra je tady celkově nepřátelská. Všichni nosí masku a k tomu ta bezpečnostní opatření... Pro mě je to opravdu těžké," uvedl Griščuk po dnešní remíze s Číňanem Ting Li-ženem.

"Vlastně tu vůbec nechci hrát ani tu být. Není náhoda, že už bylo všechno zrušeno a my jsme tu zbyli jako jediní. Je to poslední turnaj takové úrovně, který se na světě koná. Myslím, že by ho měli zrušit a přesunout," dodal Griščuk, jemuž v osmičlenném turnaji patří pátá pozice.

Na výhru dosáhl jako jediný v dnešním programu jiný ruský šachista Něpomjaščij, který donutil vzdát po 43 tazích Číňana Wang Chaa. "Je to samozřejmě fajn, že jsem vyhrál, ale turnaj teprve začíná," řekl devětadvacetiletý ruský velmistr, jenž má v čele náskok půl bodu před Francouzem Maximem Vachierem-Lagravem.

Turnaj kandidátů s dotací 500 000 eur trvá do 3. dubna, jeho vítěz získá právo vyzvat mistra světa Magnuse Carlsena z Norska.