Miliarda pro kluby? Agentura vládě předkládá návrh kompenzace dopadů koronavirové krize

Mimořádnou dotaci pro sportovní kluby a tělovýchovné a sokolské jednoty ve výši jedné miliardy korun by měla na některém z nejbližších zasedání projednávat vláda. Návrh na kompenzaci dopadů koronavirové krize, která by měla být určena pro majitele a provozovatele sportovišť, předkládá Národní sportovní agentura (NSA).

Vychází z požadavků sportovního prostředí. Česká unie sportu a Česká obec sokolská prostřednictvím dopisu vyzvaly premiéra Andreje Babiše (ANO) k mimořádné dotaci, bez níž může některým klubům a jednotám hrozit bankrot. Přišly totiž o příjmy z pronájmů, ale náklady na energie a provoz zůstávají téměř stejné.

Sportovní organizace jsou spolky s neziskovým charakterem činnosti, takže si nemohou vytvářet rezervy na podobné výpadky. A situace, kdy je organizovaný sport až na výjimky pro profesionály už více než měsíc zakázán, nemá obdoby.

Cílem mimořádné dotace by mělo být zmírnění dopadů vládních opatření, protože programy určené pro podnikatele nejsou pro sportovní organizace dostupné. "Nebezpečí hrozící z výpadků příjmů sportovních organizací v důsledku opatření vlády je přerušení dodávky energií, vody, tepla, chladu a jiných služeb. Takováto omezení by přinesla zvýšené náklady na obnovení provozu sportovišť a jejich dostupnost pro sport, ale i omezení sociální funkce sportu ve výchově dětí, fungování sportovních oddílů a klubů a mnoho dalších obtížně vyčíslitelných škod," argumentuje NSA v materiálu, který má ČTK k dispozici. Poskytnutí dotace je podle ní výrazně levnější než odstraňování vzniklých škod.

Požadavek na jednu miliardu korun vychází z počtu požadovaných dotací v rámci programu Můj klub a z údajů o provozovatelích sportovišť z evidence České unie sportu. "Z uvedených podkladů vyplývá, že cca 4500 sportovních organizací je provozovatelem sportovního zařízení a průměrná výše měsíční ztráty v důsledku opatření vlády na jedno malé sportoviště je dle průzkumu 60 tisíc korun měsíčně," uvedla agentura.

Sportovní organizace by měly obdržet až polovinu nákladů, které zaplatily v roce 2019. Kompenzace by měla být za období od 13. března, kdy vláda sportoviště uzavřela, do konce května. Přesné podmínky dotace by upřesnila výzva, kterou už by připravila Národní sportovní agentura. Ta přebírá agendu sportu od ministerstva školství a běžné dotace začne vyplácet od příštího roku.