Zvláštní dotace sportu bude zřejmě rozdělovat už agentura

Národní sportovní agentura zřejmě bude moci už letos rozdělovat dotace sportovním organizacím. Půjde o mimořádné příspěvky, které by měly klubům pomoci překonat dopady epidemie nového koronaviru. Předpokládá to vládní návrh zvláštního zákona, který dnes zrychleně schválila Sněmovna. Na náhrady majitelům a provozovatelům sportovišť by agentura mohla dostat z vládní rozpočtové rezervy jednu miliardu korun.

Předloha, kterou ještě musí posoudit Senát a podepsat prezident, předpokládá zrychlený převod části sportovní agendy z ministerstva školství na sportovní agenturu. Podle platného zákona ji má agentura plně převzít i s rozdělováním dotací až od příštího roku. Návrh zákona agentuře umožní připravit už nyní program zvláštní podpory sportu a peníze i vyplatit. Rozdělování letošních běžných dotací dokončí podle předlohy ministerstvo.

"Naše ambice je vypsat program co nejrychleji," řekl při úterním druhém čtení předlohy poslanec ANO Milan Hnilička, který agenturu vede. Sněmovna dnes odmítla pozměňovací návrhy Terezy Hyťhové (SPD), podle kterých by agentura musela zveřejnit podmínky podpory do týdne, případně do 14 dnů od účinnosti zákona.

Sportoviště přišla kvůli uzavření v důsledku vládních omezení například o příjmy z pronájmů nebo ze vstupného. Náklady na provoz ale zůstaly téměř stejné a dopady mohou být bez rychlé státní pomoci podle důvodové zprávy fatální. "V některých případech může neschopnost sportovních organizací hradit své závazky spojené s provozováním sportovních zařízení způsobit přerušení dodávek energií, vody, tepla, chladu, případně poskytování jiných služeb, jejichž zajištění je pro správu sportovních zařízení nezbytné i v době, kdy jsou zcela uzavřena," stojí ve zdůvodnění.

Požadavek na jednu miliardu korun vychází podle dřívějších informací z počtu požadovaných dotací v běžném dotačním programu Můj klub a z údajů o provozovatelích sportovišť z evidence České unie sportu. Průměrná měsíční ztráta na jedno malé sportoviště činí podle agentury 60 000 korun měsíčně.

Česká unie sportu uvedla, že Sněmovna schválením zákona sportovní prostředí významně podpořila. "Spolky provozující sportoviště jsou o krok blíže k podpoře a zmírnění ekonomických dopadů způsobených pandemií," sdělil v tiskové zprávě předseda unie Miroslav Jansta. Sportovní spolky jsou podle něho v nouzi. "Jejich situaci vnímáme a rychlou vládní pomoc vítáme," dodal.