Může být ještě hůř! Po Tokiu by se zrušily i ZOH v Pekingu, myslí si člen MOV

Pokud by se odložené olympijské hry v Tokiu kvůli koronavirové krizi neuskutečnily ani za rok, zřejmě by se nemohly v plánovaném termínu v únoru 2022 konat ani zimní olympijské hry v Pekingu. Myslí si to dlouholetý člen Mezinárodního olympijského výboru Richard Pound.