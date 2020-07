Druhé kolo nadstavby startuje ve čtvrtek pražským derby

Pražské týmy jsou po prvním víkendu v rozdílném postavení - Eagles mají na svém kontu dvě výhry, Kotlářka naopak dvě porážky. „Po špatném začátku bycom chtěli vylepšit naše postavení v tabulce," říká před sérií Daniel Vavruša z Kotlářky. V základní části se týmy rozešly smírně, nejdříve Kotlářka deklasovala soupeře na jeho hřišti 10:0, aby pak doma ztratila náskok 8:2 v posledních dvou směnách.

Tým z Markéty trápí v posledních utkáních zejména útok, proti Drakům se jim nepodařilo ani jednou skórovat. Hráči z Krče si proti Hrochům naopak dobře zapálili, když dvakrát dali svému soupeři po 15 bodech. Ale každé utkání je jiné, a o derby to platí dvojnásob. „Na zápasy s Eagles se vždy těším, jsou vždy vyrovnané a předem není nikdy jasné, kdo vyhraje," potvrzuje Vavruša, který letos nastupuje v obraně na první nebo třetí metě a má na svém kontě dva homeruny.

Ve čtvrtek se hraje od 19:00 pod světly v Krči, v pátek ve stejnou dobu tamtéž, v sobotu pak od 14:00 na Markétě.

Hvězda Hrochů je zpátky

Rovněž ve čtvrtek večer startuje série mezi Arrows Ostrava a Hrochy Brno. Ostravští se nechali v prvním utkání nadstavby zaskočit Tempem a po 13 měsících prohráli domácí utkání. Další dva duely s Tempem ale zvládli. „V prvním zápase nás soupeř jasně přestřílel, nevyvarovali jsme se i několika chyb. V dalších utkáních už jsme podali soustředěný výkon," říká Aleš Navrátil. Hroši si odvezli z Prahy dvě porážky, ale v domácím prostředí, i díky výkonu Johna Husseyho na nadhozu, dokázali zvítězit. „Pracoval nám skvěle útok, ale obrana a nadhoz se přidaly až ve třetím zápase," hodnotí první hrací víkend chytač Hrochů Martin Dvořák.

Arrows si dali za cíl postoupit do semifinále. „V TOP6 jdeme zápas od zápasu a je prakticky jedno, proti komu daný víkend nastupujeme," říká nadhazovač a zároveň trenér Boris Bokaj. Ve vzájemných utkáních základní části Hroši dvakrát celkem jasně prohráli a případný úspěch by je držel ve hře o postup do první čtyřky. „Pokud chceme sérii s Arrows vyhrát, musíme skloubit skvělý výkon v útoku, obraně i na nadhozu," ví před zápasy Dvořák. Důležité určitě budou výkony nadhazovačů. Obhájce titulu se může opřít nejen o dvojici reprezentantů Bokaje a Satoriu, ale daří se i jeho mladým hráčům. Hroši hráli část základní části bez své největší hvězdy a její návrat na hřiště jim velmi pomohl. „Jsme si vědomi kvality Hrochů, navíc mají zpět na kopci Johna Husseyho, což je pro ně velmi důležité. Nic speciálního ale nechystáme," ví o hlavní síle soupeře Bokaj.

Hraje se ve čtvrtek v Ostravě od 19:00, stejně tak i v pátek, v sobotu se série od 14:00 přesouvá do Brna do areálu U Hrocha.