Třetí kvalifikace na Velkou pardubickou se silnou účastí. Pojedou hned dva šampioni

Už v sobotu odstartuje třetí kvalifikace na 130. ročník Velké pardubické se Slavia pojišťovnou a fanoušci se mají znovu na co těšit. Na startu se sice objeví jen sedm koní, hned dva z nich však slavný dostih v minulosti opanovaly. Na trať dlouhou 5800 metrů vyběhne poslední šampion Theophilos a také No Time To Lose, vítěz z roku 2017.