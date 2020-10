Ticho jako v kostele. Velká pardubická se poprvé jela bez diváků

„Ve finále to nebylo až tak strašný. Ale je mi líto Lukáše, že o atmosféru přišel. Protože bez atmosféry je to poloviční. Ale super, že vyhrál. Jsem za něj rád. A jak brali ticho v hledišti koně? Theophilos ho asi ocenil, ten můj naopak. Tzigana by to vybouřilo, teďka byl lempl. Nakonec si myslím, že jsme to zvládli v pořádku, takže dobrý," řekl po nedělní Velké pětinásobný vítěz dostihu Jan Faltejsek.

Obvykle chodí na vrchol dostihové sezony na pardubickém závodišti na třicet tisíc diváků. Nyní panovala striktní ochranná opatření, po celý den měli do areálu vstup pouze zástupci médií, trenéři a žokejové. Majitelé koní mohli přijít pouze na hlavní dostih. „Když jedete v cílové rovině naplno a neslyšíte žádný potlesk, řev diváků, je to smutné. Nemáte komu zamávat, když vyhrajete," doplnil čerstvý vítěz Velké Lukáš Matuský.