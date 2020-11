Drsný trest! Baseballista má stop na 162 zápasů, přijde o půl miliardy

Canó už za sebou jeden trest kvůli užití zakázané látky má. V roce 2018 nesměl nastoupit do 80 zápasů kvůli nálezu diuretika furosemid, které je známé jako maskovací látka pro další nedovolené prostředky. Tehdy Canó tvrdil, že mu příslušný lék předepsal lékař v jeho domovině v Dominikánské republice.

Nynější trest patří k nejtvrdším, jaké MLB kdy udělila. Platit začne od začátku sezony 2021 a za normálních okolností by to znamenalo vynechání kompletní základní části. V době pandemie koronaviru ale není vyloučen redukovaný program dalšího ročníku, trest by pak zasáhl do více sezon.

Canó přišel do týmu Mets vloni ze Seattlu, předtím působil v jiném newyorském klubu Yankees, s kterým vyhrál v roce 2009 Světovou sérii.