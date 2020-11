Neskutečný výkon. Jihoafričan vyšplhal na laně do 90 metrů a pokořil rekord

Osmadvacetiletý Van Tonder je sedmnáctinásobným mistrem v překážkovém podniku Warrior Black Ops Elite race a národním šampionem z roku 2019 ve stometrovém závodu OCR.

Jeho umění zdolávat náročné tratě ve skvělých časech se mu hodilo i během jeho posledního kousku v Johannesburgu. Devadesátimetrový šplh po laně zvládl za devět minut a 19 vteřin.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Thomas van Tonder (@thomas_ocr)

Ještě důležitější byl pro něj ale výkon lehce za polovinou jeho vertikální tratě. Na mezičase v padesátimetrové výšce mu totiž naměřili tři minuty a 19 vteřin, což je podle agentury Reuters neoficiální světový rekord.

„Bylo to úžasné. Všechno šlo skvěle a já se dostal do dobrého rytmu," okomentoval svůj počin Van Tonder. „Když jsem byl na 50 metrech zafixoval jsem se do lana a chvíli jsem odpočíval. Dát to pod 4 minuty byl můj cíl. Hodně jsem se ale vysílil a dostat se až na vrchol byl pro mě potom boj. Vidět nahoře radost celého týmu, který na mě čekal, byl ale nezapomenutelný pocit," dodal odvážný lezec.