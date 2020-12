To je rybník? Zachumlaná Sáblíková s holýma nohama vyrazila do práce

Žádná hala, žádné dokonalé ledové zrcadlo, teď je to pro ni opravdu zimní sport se vším všudy. Rychlobruslařka Martina Sáblíková trénuje v Itálii na otevřeném oválu. Ale že by to pro ni bylo drsné. To určitě ne. Na podobnou přípravu nejen v Itálii je zvyklá. A kdysi jí nebylo zatěžko vyrazit třeba na zamrzlý a zachumelený rybník doma na Vysočině.