MOV přijal 15 reforem, jež mají pomoci k větší atraktivitě OH

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) na závěr svého třídenního zasedání schválil v pátek soubor 15 reforem, od nichž si slibuje, že pomohou k tomu, aby byla olympiáda znovu atraktivní pro fanoušky, města a sponzory. Měly by k tomu pomoci snížené náklady, digitální prostředí a nové zdroje zisku.

New York Times

Letní a zimní olympijské hry, jež jsou klíčovým produktem MOV, ztratily podle mnohých v posledních letech hodně ze svého lesku. Zřetelné je to především v odlivu zájmu o jejich pořádání, státy a města odrazuje hlavně velikost a finanční nákladnost akce.

"Koronavirová krize změnila náš svět v mnoha základních věcech. Svět už nebude stejný. Dokonce i až konečně zvládneme tuto zdravotní krizi, budeme čelit jejím sociálním, finančním, ekonomickým a politickým dopadům," uvedl Thomas Bach, jenž byl ve středu bez protikandidáta znovuzvolen do čela MOV.

Předchozí soubor reforem s názvem Agenda 2020 byl přijat v roce 2014, ale nezastavil odliv uchazečů o pořádání olympijských her. Loňské odložení OH v Tokiu 2020 na letošní léto ovlivnilo image olympiády i finance MOV.

Nejnovější reformy mají základ v pěti pilířích, mezi nimiž jsou digitalizace, udržitelnost a finanční stabilita. Podle MOV mají pomoci udržet lépe organizaci a olympiádu v globálním prostředí po koronavirové pandemii.

Mezi reformami schválenými v poslední den on-line zasedání MOV je také ještě větší důraz na odkaz her, které by tak měly mít větší pozitivní vliv na místní komunitu. V plánu je také zamyslet se nad zařazením virtuálních sportů, například cyklistiky na trenažéru, do olympijského programu.

MOV se už dlouhá léta snaží snížit rostoucí průměrný věk olympijských fanoušků a přitáhnout mladé lidí. K tomu by mělo právě zapojení virtuálních sportů pomoci.