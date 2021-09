Na olympiádu chce i v 55 letech! Legendární Němka ještě nekončí

Německá jezdecká hvězda Isabell Werthová chce závodit i na příštích olympijských hrách v Paříži, kdy jí bude 55 let. O tom, že by si protáhla veleúspěšnou kariéru až do OH 2028 v Los Angeles, už sedminásobná olympijská vítězka a devítinásobná mistryně světa v drezuře neuvažuje.