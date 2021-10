Střelecká paráda! Lipták s Kosteleckým ve finále Světového poháru. Mohou zopakovat olympiádu

Ve finále Světového poháru v brokové střelbě v Larnace se v disciplíně trap může opakovat olympijské Tokio. Do závěrečných bojů postoupili jak z her zlatý Jiří Lipták, tak i stříbrný David Kostelecký. „To by byla paráda! Tokio je nezapomenutelné, ale svým způsobem neopakovatelné,“ jásal Lipták.