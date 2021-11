Domácí Prague Lions znovu nepostoupili do finále parkurového Super Cupu

Anna Kellnerová s koněm Catch Me If You Can Old z týmu Prague Lions.

Anna Kellnerová s koněm Catch Me If You Can Old z týmu Prague Lions.

Prague Lions byli po osmém místě ve čtvrtečním čtvrtfinále prvním startujícím týmem v dnešním semifinále, kam se přidali ještě čtyři přímo postupující. Anna Kellnerová tentokrát nastoupila z Catch Me If You Can a nezačala dobře, protože shodila hned úvodní překážku. Pak chybovala na překážkách ještě dvakrát a dostala trestný bod za překročení času, takže zaznamenala stejně jako ve čtvrtfinále třináct trestných bodů.

Její kolegové chybovali více než v úvodním vyřazovacím kole. Nizozemec Jur Vrieling přidal k překročení času jednu chybu na překážce a zapsal pětku. Španěl Sergio Álvarez Moya, který v sestavě vystřídal Nielse Bruynseelse, shodil dvě překážky. Celkem tak měli Lvi 26 trestných bodů. "Přišla zbytečná chybka ode mě, mohla jsem to odjezdit líp, ale kluci se snažili. Musím říct, že na to, jak to bylo dneska obtížné, jsme to opravdu zvládli," zhodnotila Kellnerová výkon týmu.

Lvi pak museli čekat, jak si povedou soupeři. Na obtížném parkuru se hodně chybovalo, takže ve hře zůstali až do konce semifinále, kdy nastoupili vítězové základní části Valkenswaard United. Naději českým fanouškům dal jejich úvodní jezdec Marcus Ehning, jenž dvanácti trestnými body dostal kolegy pod tlak. Edwina Topsová-Alexanderová zapsala pětku a vše měl v rukou stříbrný olympijský medailista Peder Fredricson s klisnou Catch Me Not. Bývalý člen Prague Lions čistým parkurem zajistil Valkenswaardu druhé místo v semifinále a hladký postup.

Lvi dramatický průběh sledovali společně. "Koukali jsme se na sebe po očku, vždycky když spadla nějaká ta překážka. U mnoha týmů jsme si říkali, že už už by mohla přijít další chyba, která to rozhodne. Ve finále ta poslední a kousek, která by rozhodla v náš prospěch, nepřišla. Bohužel je to tak a je to sport," litovala Kellnerová. "Dneska to nebyl náš šťastný den. Jako tým jsme nebyli dost silní a štěstí nehrálo v náš prospěch," doplnil ji Álvarez.

Po vyřazení ve čtvrtfinále při premiéře Prague Playoffs v roce 2018 skončili Prague Lions podruhé v semifinále. Těsně nenavázali na letošní šestou příčku z dlouhodobé části. "Doufám, že bychom to příští rok mohli prolomit a snad s nějakou jezdeckou a koňskou posilou se tak stane," naznačila česká olympionička.

Z prvního místa postoupili do nedělního finále Super Cupu obhájci titulu Shanghai Swans. V sobotu večer se pojede dvoukolová Super Grand Prix jednotlivců.