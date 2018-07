Siniaková se ve Wimbledonu zlobila na rozhodčího jako McEnroe

Tak trochu do role slavného Američana Johna McEnrnoea se vžila ve Wimbledonu tenistka Kateřina Siniaková. Ve vypjaté koncovce utkání druhého kola dnes na rozhodčího křičela: "Myslíte to vážně?"

Siniaková podávala za stavu 7:6 ve třetím setu duelu s Ons Džabúrovou z Tuniska na vítězství, ale rozhodčí za stavu 15:30 neohlásil podle Češky i fanoušků v hledišti soupeřčin aut. "Myslíte to vážně?" zlobila se nahlas na hlavního sudího.

V zápalu boje tak parafrázovala proslulý výrok trojnásobného vítěze Wimbledonu McEnroea, jenž v roce 1981 ve Wimbledonu v utkání 1. kola s krajanem Tomem Gulliksonem na rozhodčího křičel: "To nemyslíte vážně!"

Siniaková po utkání říkala, že McEnroea zná jenom z historek. Na jeho pověstný výkřik si ale vzpomněla. "Joo, to jsem tam dneska použila," usmála se. "Ale bylo to oprávněné, všichni tam viděli, že to byl velký aut," řekla tenistka.

Rozhodčí ale trval na svém a Siniaková servis ztratila. Naštvaně pak odpálila míček z kurtu. "Z toho nebudou mít radost," očekávala, že dostane pokutu. Od té doby ale už ztratila jen jeden fiftýn a prošla do třetího kola. "Za to vítězství to stojí," dodala.