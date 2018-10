Frustrovaný Zverev použil k demolici rakety i nohu. Pak našel originální řešení, jak se ji zbavit

Měl to být dramatický souboj o postup do finále Masters v Šanghaji. Místo toho natěšení fanoušci viděli naprosto jednoznačný zápas, který rozlouskl za pouhých 61 minut Novak Djokovič. Srbský tenista zničil Alexandera Zverera jasně 6:2, 6:1 a zajistil si boj o titul. A mladý Němec debakl nesl hodně těžko.

Souboj světové pětky a podle mnohých budoucí světové jedničky Alexandera Zvereva a v posledních měsících nezastavitelného Novaka Djokoviče byl odborníky i fanoušky hodně nedočkavě vyhlížen.

Není divu. Jednadvacetiletý rodák z Hamburku předvádí výborný tenis a potvrzoval to i v Číně. A Djokovič? Grandslamové tituly ve Wimbledonu a na US Open plus 17zápasová série bez porážky vypovídaly sami za sebe.

A že čtrnáctinásobnému grandslamovému šampiónovi je momentálně úplně fuk, proti komu hraje, dokázal i v souboji se Zverevem. Vyrovnaný zápas se hrál jen v úvodu do stavu 2:2, pak už na kurtu byl jen bělehradský rodák.

Za 31 minut vyhrál první set a v podobném duchu to rozjel i ve druhém. A když se stal dostal do podoby 3:1 ve druhém, navíc při Srbově podání, bylo toho už na mladého Němce moc. Po pokaženém bekhendu zcela zdemoloval svou raketu, přičemž si pomohl i nohou.

A co s takovým kouskem neužitečného materiálu? Raketa tak směřovala do hlediště, kde ji s díky přijal jeden z fanoušků. Světovou pětku ani nový nástroj od krutého debaklu neuchránil, druhý set prohrál 1:6 a s turnajem se rozloučil.

Djokovič si o titul v Šanghaji zahraje s Bornou Čoričem, který překvapivě vyřadil Rogera Federera. Srbský tenista navíc právě svého velkého rivala v pondělí vystřídá na druhém místě světového žebříčku.