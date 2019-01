Hujerovská rodina se chystá do Ostravy. Já se domů nedostanu, vzkazuje tenista

Zatímco zbylí členové daviscupového týmu se do Ostravy na kvalifikační souboj nového formátu Davisova poháru těší především kvůli skvělým fanouškům, Adam Pavlásek má minimálně o jeden důvod navíc. Narodil se v nedalekém Bílovci, tudíž bude hrát prakticky doma. „Těch lístků budu zase potřebovat nespočet. Bude to taková lehce hujerovská rodina. Zápasy v Ostravě miluji, protože jsem tady skoro doma," řekl 24letý tenista.

Dostanete se domů, když už jste tak blízko?

Ne, to mi určitě nevyjde, přestože Bílovec je od Ostravy jen pár kilometrů. Ale rodina i kamarádi přijdou na tenis. Bude to taková lehce hujerovská rodina. Zápasy v Ostravě miluji, ale užívám si každý zápas v Česku. Mám to rád.

Jak se změnil Adam Pavlásek od dubnové ostravské baráže s Izraelem?

V tom, že je konečně zdravý. Musím zaklepat, že konečně od listopadu, kdy jsem začal přípravu, držím. Samozřejmě herní propad tam byl velký, protože jsem za poslední dva roky ztratil hodně zápasů, ale postupně na tom pracuji s novým trenérem Tomášem Krupou. Snažím se dostat zpátky do formy, v jaké jsem byl. Postupně se to zlepšuje.

Co říkáte na nový systém Davisova poháru, kdy se hraje jen v pátek a v sobotu?

Dobré je, že můžeme už v neděli odcestovat na další turnaje. Ale hraje se jen na dva sety, což je v tenise dvousečné. Můžete tak kohokoliv porazit, ale i s kýmkoliv prohrát.

Souboj s Nizozemskem je jedinou kvalifikací na závěrečný turnaj, v němž se v listopadu utká v jednom týdnu 18 zemí o titul. Je to změna k lepšímu?

Za mě to je škoda, protože starý Davis Cup měl svoje kouzlo. Bylo fajn, že jsme mohli třeba i dvakrát za rok hrát doma před svými fanoušky. To už nyní nebude a je to škoda. Ale my to bohužel nemáme ve svých rukách, my s tím neuděláme nic. Až čas ukáže, jestli ten nový formát bude přínosný.

Kapitán Jaroslav Navrátil se zmínil, že s vámi počítá do především do čtyřhry. Berete to tak, že už jste v týmu hlavně deblista?

Tak byl bych samozřejmě radši, kdyby se mnou více počítal do dvouhry, protože pořád je dvouhra pro mě prioritní. Třeba v budoucnu změní názor, což bych byl moc rád. Na druhou stranu je to příjemné, že se mnou dopředu počítá, že ten debl budu hrát. Je to vždy lepší, když hráč ví, že má v kapitánovi oporu. Jsem rád, že v týmu nějaké to místo mám.

Říkalo se, že po Radkovi Štěpánkovi a Tomáš Berdychovi zeje v mužském tenisu velká díra. V Ostravě jsou nyní dva mladíci Jiří Lehečka a Tomáš Macháč. Mají týmu co dát?

Kluci mají sedmnáct osmnáct let. Ta cesta je před nimi ještě dlouhá, ale jsme rádi, že výsledky už mají a že se mohou v týmu otrkat a třeba si i zahrát nějaký ostrý zápas. Jsem rád, že ty nováčky v týmu máme, snad se udrží a vytvoříme v budoucnu kvalitní tým.

Co když si v Ostravě zahrají na váš úkor?

Tak to bude kapitána, do toho nevidím. Bude záležet na něm, jak to postaví.