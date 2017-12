Pomůžete mi? prosí máma Serena ostatní rodiče

„Chudáček Alexis Olympia, byla tak nesvá. Téměř nikdy nebrečí a teď tolik plakala. Musela jsem ji nosit, dokud neusnula,“ napsala na sociální sítě Serena Williamsová s tím, že vyzkoušela všechno možné, aby ji utišila. Malou Alexis Olympii podle ní nejspíš trápí prořezávající se zoubky.

„Zkoušela jsem přiložení studeného obkladu, žužlání mých prstů, homeopatickou vodu, ale nefunguje to,“ pokračovala zoufalá maminka. „Láme mi to srdce. Asi bych potřebovala, aby přišla moje máma. Můžete mi někdo pomoci? Kdokoliv?“ prosí o radu šestatřicetiletá tenistka.

Nejrůznějších tipů, jak tříměsíční holčičce pomoci, přišlo vítězce třiadvaceti grandslamů přes tisíc. Pro které doporučení se nakonec rozhodla, už nenapsala. Není to ale poprvé, co Serena Williamsová žádala ostatní maminky o jejich názor. Nedávno s nimi řešila, jak dlouho by měla kojit.

Bývalá světová jednička se kromě péči o svou dcerku věnuje i přípravě na nadcházející sezónu. Před několika týdny začala makat na fyzičce v posilovně a v plánu měla už i trénink na kurtech. Na Floridu se za ní chystal její kouč Patrick Mouratoglou, který zatím nepotvrdil ani nevyvrátil její účast na lednovém Australian Open.