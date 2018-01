Neznámá Američanka šokovala Austrálii, Šarapovová připomínala uragán. Wawrinka se loučí

Americká tenistka Bernarda Peraová, až 123. hráčka žebříčku WTA, vyhrála ve druhém kole Australian Open nad Johannou Kontaovou z Velké Británie. Turnajová devítka prohrála ve dvou setech 4:6 a 5:7. Do třetího kola prošla i Ruska Maria Šarapovová po výhře nad nasazenou čtrnáctkou, Lotyškou Anastasií Sevastovovou po setech 6:1 a 7:6. Ze hry je naopak turnajová trojka Garbiňe Muguruzaová ze Španělska. Ta ve dvou setech nestačila na Sie Šu-wej z Tchaj-wanu.

Slavný Roger Federer prošel hladce do 3. kola Australian Open.

Radost Němky Angelique Kerberové po postupu do 3. kola Australian Open.

Šarapovová vlétla do duelu s Lotyškou Sevastovovou jako uragán. Dominovala na kurtu, tvrdými údery ničila soupeřku a za necelých 25 minut slavila vítězství v první sadě v poměru 6:1. Hekající Ruska se snažila pokračovat ve hře na riziko i ve druhém dějství, ale už neměla tolik štěstí, chybovala a turnajová čtrnáctka s ní dokázala držet krok. Set dospěl do zkrácené hry, kde byla úspěšnější ruská tenistka a může se těšit do třetího kola.

Do stejné fáze soutěže se dostala i rodačka ze Zadaru Bernarda Peraová, která reprezentuje USA. Levoruká hráčka si poradila s turnajovou devítkou Johannou Kontaovou ve dvou setech 6:4 a 7:5 a dosáhla nejspíš svého největšího vítězství v kariéře. Do grandslamového turnaje se dostala jako "lucky loser" z kvalifikace a její výhra nad Kontaovou je považována za velkou senzaci. Teď kvality Američanky prověří Češka Barbora Strýcová.

O další velké překvapení se postarala Sie Šu-wej z Tchaj-wanu, když vyřadila turnajovou trojku Garbiňe Muguruzaovou po setech 7:6 a 6:4. Zápas trval dvě hodiny a jednu minutu, španělská favoritka sice hned v úvodu vzala soupeřce servis, jenže pak to z její strany nebylo ono a prohrávala 1:4 a 2:5. Muguruzaová sice zabrala a dotáhla set do tie breaku, ten ovšem získala její soupeřka.

Přemožitelka Kvitové dostala dva kanáry

Hráčka z Tchaj-wanu měla navrch i nadále. Ve druhé sadě vedla 3:1 a 5:2. Španělka bojovala a snížila na rozdíl jediné hry, víc už ale nezvládla a Sie Šu-wej postoupila do 3. kola. Bývalá světová jednička Muguruzaová tak neobhájí body za loňské čtvrtfinále a přijde o pozici třetí hráčky žebříčku. V Melbourne jde o její nejhorší výsledek od premiéry na turnaji před pěti lety, kdy rovněž vypadla ve druhém kole.

Někdejší deblová jednička Sie Šu-wej je ve dvouhře na 88. místě žebříčku. Její další soupeřkou v boji o osmifinále, do kterého se v Austrálii dostala jednou před deseti lety a je to její grandslamové maximum, bude Polka Agnieszka Radwaňská

Německá tenistka Andrea Petkovicová sice v prvním kole vyřadila dvojnásobnou wimbledonskou šampiónku Petru Kvitovou, ale hned v následujícím duelu se s turnajem ve dvouhře rozloučila. Nad její síly byla Američanka Lauren Davisová. Ta sice prohrála první set 4:6, zbytek duelu ale zcela ovládla a Němce nadělila dva kanáry.

Djokovič na Monfilse umí

Šestinásobný vítěz Australian Open Novak Djokovič vyhrál po půlroční pauze i druhý zápas, v horku v Melbourne vybojoval vítězství 4:6, 6:3, 6:1, 6:3 nad Gaëlem Monfilsem. Třicetiletý srbský tenista, do jehož trenérského týmu patří od závěru minulého roku Radek Štěpánek, porazil o rok staršího Francouze i v patnáctém vzájemném duelu.

Fyzickou kondici obou hráčů důkladně prověřilo australské vedro. Teplota vzduchu dosáhla dnes svého maxima 39,9 stupně Celsia, na povrchu kurtu naměřili ještě o třicet stupňů více.

Djokovič po vyhraném druhém setu doslova prolétl třetím, ale jeho francouzský soupeř se vzpamatoval a ve čtvrté sadě ještě kladl tuhý odpor. V desátém gamu odvrátil Monfils tři mečboly, než Djokovič ukončil zápas volejem.

"Bylo to brutální," uvedl Djokovič, jenž v Austrálii hraje po potížích s loktem s kompresním rukávem. "Věděl jsem, že to bude velká výzva pro nás oba. Gaël patří k nejlépe atleticky vybaveným hráčům v našem sportu. Šlo o to vydržet a využít každou příležitost," řekl bělehradský rodák, jehož příštím soupeřem bude Španěl Albert Ramos.

Wawrinkovi comeback nevyšel

Šampión z roku 2014 Stan Wawrinka se rozloučil s Australian Open už ve druhém kole. Dvaatřicetiletý švýcarský tenista, jenž se v Melbourne představil poprvé od červencového Wimbledonu, prohrál po pouhých 88 minutách 2:6, 1:6, 4:6 s americkým outsiderem Tennysem Sandgrenem.

Na Wawrinkovi bylo v průběhu zápasu vidět, že mu loni operované levé koleno stále dělá problémy. Devátý nasazený hráč měl potíže s pohybem a za koleno se často držel.

Už před začátkem turnaje Wawrinka říkal, že nechával rozhodnutí, zda v Melbourne nastoupí, na poslední chvíli. Nakonec se rozhodl startovat a v prvním kole porazil Litevce Ričardase Berankise. Na 97. hráče světa Sandgrena ale nestačil. Šestadvacetiletý Američan tak zaznamenal druhé grandslamové vítězství v kariéře.