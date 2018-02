Kvitová je k neporažení! Po obratu vyřadila i Radwaňskou. Vondroušová končí

02:37

Tenis v Buenos Aires 1. kolo: Schwartzman (5-Arg.) - Haider-Maurer (Rak.) 6:4, 6:3, Zeballos (Arg.) - Cecchinato (It.) 6:1, 6:4, Elias (Portug.) - Carballes (Šp.) 6:2, 6:4. New York - 1. kolo: Nišikori (5-Jap.) - Rubin (USA) 7:5, 6:3, Chardy (Fr.) - Travaglia (It.) 6:4, 6:7 (1:7), 6:4, Donskoj (Rus.) - Estrella (Dom. rep.) 7:5, 6:1, Južnyj (Rus.) - Ebden (Austr.) 3:6, 6:3, 6:4.