Rodiče Jany Novotné převzali minci s portrétem své dcery, legenda Navrátilová vzpomínala

Tenisová legenda Martina Navrátilová nemohla chybět u toho, když rodiče Jany Novotné přebírali od mincovny zlatou a stříbrnou minci na počest wimbledonského vítězství své dcery, která v listopadu loňského roku ve věku 49 let podlehla rakovině. "Přála bych si, aby u toho mohla být Jana osobně," svěřila se Martina Navrátilová. Rodiče tenistky byli dojatí a neskrývali, že mince skončí hned vedle wimbledonské trofeje. Co dalšího rodiče Jany Novotné prozradili a jak na kamarádku vzpomíná legenda Navrátilová? Na to se podívejte v našem videu.