To je snad vtip, rozčílila se Kontaová po sporném míčku a sudí pak odmítla podat ruku

Asi každý si ještě pamatuje nedávný výbuch Karolíny Plíškové, kdy jí na turnaji v Římě rozčílila rozhodčí Marta Mrozinská. Česká tenistka ve třetím setu za stavu 5:5 poslala smeč do kurtu, avšak čárová sudí zahlásila aut. Plíšková samozřejmě protestovala a chtěla po Mrozinské přehodnocení situace, avšak ta nechala v platnosti verdikt čárové, a to světovou sedmičku ještě více rozlítilo. Utkání s Řekyní Marií Sakkariovou poté prohrála. Po zápase pak Plíšková Mrozinské nepodala ruku a raketou rozmlátila její umpire.

Teď se něco podobného přihodilo na turnaji v Nottinghamu. Tam se ve finále střetla Britka Johanna Kontaová s Australankou Ashleigh Bartyovou. Utkání bylo velice vyrovnané, první set vyhrála poměrem 6:3 Bartyová, druhý stejným poměrem ovládla Kontaová. Ve třetím byl stav 4:4, na podání byla Bartyová a měla výhodu. Kontaová napálila míček do sítě a začala se rozčilovat.

Než totiž míček zkazila, přišel sporný moment. Vypadalo to, že Bartyová míček těsně poslala do autu, avšak podle sudí za čáru nedopadl, a to Kontaovou vytočilo. „To je snad vtip. Děláte rozhodnutí, která ovlivňují naše životy, uvědomujete si to?“ ptala se rozhodčí na umpiru Pauly Souzaové. Když se pak Kontaová trochu uklidnila, šla podávat. Avšak srovnat nedokázala a celý zápas prohrála.

Po něm pak odmítla podat sudí ruku a odešla z kurtu. Za chvíli se však vrátila na ceremoniál a svou soupeřku pochválila. „Ash je vynikající hráčka, je těžké proti ní hrát na tomto povrchu,“ prohlásila Kontaová, které ujely nervy také na nedávném French Open. Tam se po vypadnutí v prvním kole pustila do novinářů, když jim vulgárně vynadala za to, jak o ní píší.