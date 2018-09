Chilanka viděla Synka a odhodila nákup. Česká legenda škádlí i mladíky

„Už jsem tu skoro nejstarší, i Drysdale mě opustil,“ vykládal Synek. V pětatřiceti letech byl z 32 účastníků skifařské soutěže starší jen Estonec Andresi Jamsa, jenž ale neprošel ani do čtvrtfinále. Dlouholetý rival českého esa Mahe Drysdale v Plovdivu jede v párové čtyřce, na novozélandském skifu dostal přednost Robert Manson.

„Skoro všichni jsou tu pod třicet let, některých kluků bych mohl být táta,“ pousmál se pětinásobný mistr světa, jenž má doma téměř osmiletou dceru Alici a o dva roky mladšího syna Matyáše.

Moc sezón nezbývá

„Nikdo holt nemládneme, také už mě moc sezón nečeká,“ ví Synek, jenž si zatím kariéru naplánoval směrem k olympiádě v Tokiu 2020, pak bude odolávat lákadlu v podobě domácího mistrovství světa v Račicích o dva roky později.

Zatím si může mezi veslaři užívat statutu závodící legendy, byť sám Synek si na podobné označení nepotrpí. „Je pravda, že jak přicházejí v týmech stále mladší lidi, jsou trochu vyjukaní. Víc se fotí,“ líčí.

A to nejen v loděnici. „Třeba i v krámě. Byl jsem nakupovat a odchytla mě nějaká holka z Chile. Jak to probíhá? Normálně pustí nákup a jde za mnou,“ směje se vytáhlý skifař.

Má podpis Chalupy

Když s veslováním začínal, focení selfie bylo ještě hudbou daleké budoucnosti, ale Synek nepatřil ani k lačným sběratelům podpisů. „Nikdy jsem na to nebyl,“ zakroutí hlavou. „Jen když jsem viděl poprvé Vaška Chalupu a řekli mi, kdo to to je, tak jsem ho poprosil o podpis,“ vzpomíná na autogram od svého předchůdce v pozici dlouholeté české skifařské jedničky.

Zatímco se svými vrstevníky měl Synek i kamarádské vztahy, se Švédem Lassim Karonenen občas trénoval a s Drysdalem domlouval nakonec neuskutečněný start ve dvojskifu, s novou generací se teprve oťukává. „Ale ti kluci jsou v pohodě. Někteří jsou nesmělí, tolik se nebaví, ale není to tak, že bych kamarády ztratil a nové neměl,“ ujišťuje.

Mezi ty nesmělejší patří třeba i vycházející skifařská hvězda, dvaadvacetiletý Němec Oliver Zeidler. „Potkal jsem ho, jak seděl v tom chladícím bazénku. On je bývalý plavec, tak jsem mu říkal, ať neblbne, že to není na plavání, tak se smál. Ale jinak jsem zatím neměl moc příležitostí se s ním bavit,“ vypráví Synek, jehož v pátek čeká v Plovdivu semifinále.