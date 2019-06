Veteránem Hejduškem kormidlovaná Dukla slavila na Primátorkách jubileum

Obhajoba Dukle vyšla, i když z její sestavy na poslední chvíli vypadl nemocný Jakub Podrazil. Strokem suverénních vítězů byl jeho kolega z reprezentační dvojky bez kormidelníka Lukáš Helešic, už osmé prvenství v osmiveslici při Primátorkách zapsal Ondřej Synek. Koupel pro nováčky mezi vítězi pak čekala Milana Viktoru, Matěje Macha a narychlo využitého náhradníka Jana Hájka.

Dukla vyhrála s převahou více než deset sekund. „Byla by ostuda, kdyby posádka plná reprezentantů nezvítězila. První místo bylo povinností, ale kluci předvedli zodpovědný výkon, perfektní, takřka bez chybičky," liboval si Hejdušek.

Kormidloval Duklu už v roce 1980, kdy začala její dodnes nepřerušená šňůra triumfů. „Samozřejmě, že si pamatuju, každé vítězství mi dělá radost. Letos jsme měli jen tři tréninky, ale i přes to onemocnění, které zasáhlo do složení posádky, to všechno klaplo dobře," doplnil Hejdušek, jenž bezprostředně po dojetí doufal, že se hození do Vltavy vyhne. Už jsem starší člověk, moc se mi koupat nechce," řekl.

Vítězná mužská osmiveslice Dukly Praha.

Ondřej Deml, ČTK

Synek byl rád, že se po pěti letech vrátil do osmy Dukly. „Mám radost, že mě kluci vzali do lodi a bylo mi tak trochu jedno, kde sedím. Zase jsem přišel Primátorkám na chuť. Jak se za vítězství odměníme? No to vážně nevím, asi ionťákem," usmál se Synek, kterého dělí už jen čtyři vítězství od rekordmana Petra Blechy. „To vážně nevím, jestli dám," říkal.

V rámcových závodech uspěla ženská osma Slavie, která také protáhla svou sérii neporazitelnosti trvající od roku 2003. „Když mě antibiotika připravila před týdnem o start na mistrovství Evropy, tak jsem si o to víc užila nedělní závod na Vltavě. Hlavně mám ráda atmosféru a násobenou radost na lodi," líčila v růžových brýlích veslující členka reprezentačního dvojskifu Lenka Antošová.

Na skifu slavil 21letý veslař Dukly Jan Potůček. „Jsem moc rád a hodně teď myslím na dědu, který už tady bohužel s námi není, ale Primátorky vyhrál v roce 1960 a 1964," řekl veslař patřící do reprezentační párové čtyřky. „Škoda, že pro minutí bójky diskvalifikovali Slováka Vanča, mohl to být mezi námi pěkný finiš," dodal. Mezi ženami uspěla Zuzana Nečasová, která za devět dnů oslaví 22. narozeniny. „Z prvního místa mám radost, teď se mohu vrhnout na zkoušku z neurologie," usmívala se.