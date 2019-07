Recept trenérky Seemanové: Nespěchat!

„Nervozita tam je," přiznala s úsměvem Škábová před přesunem do dějiště šampionátu. „Ale na soustředění v Japonsku Bára kvalitně odtrénovala, jsem spokojená. Problematické byly jen první dny, než se naladila na zdejší čas. Od té doby je to dobré. Myslím, že nováčkovskou daň si odbyla na olympiádě mládeže a MS v krátkém bazénu, nemám pocit, že by se bála," hlásila po prvním tréninku v Kwangdžu.

Seemanová má v neděli na programu závod na 400 metrů volný způsob, rozplavby na hlavních tratích - dvoustovce a stovce - absolvuje v úterý, resp. ve čtvrtek. „Čtyřstovku bereme jako rozjezd. Na stovce a dvoustovce bychom rády střílely po osobních rekordech, jen to je záruka solidního výsledku," poznamenala Škábová.

Maximum? Ne za každou cenu

Talentovaná plavkyně se po roli benjamínka na olympijských hrách v Rio de Janeiru blýskla loni na mládežnické olympiádě v Buenos Aires, kde získala dvě zlata a bronz. Letos Seemanová přepsala tabulky národních rekordů a drží česká maxima od 50 do 400 metrů. A Škábová před startem MS poodhalila, jak se sama učí se závodnickým diamantem ve svých rukách pracovat.

„Od Bářiných šestnácti let je jasné, že máme závodnici s obrovským potenciálem. Snažíme se s ní ale zacházet opatrně. Takže třeba až teď v devatenácti letech začíná trénovat jako dospělá. Šly jsme postupnými kroky, i s ohledem na školu netrénovala ráno, čas jsme doháněly různými soustředěními. Ale ne zhurta. Já na hlášky typu ‚Michael Phelps měl za rok jen sedm dnů volna' moc nedám," líčila Škábová.

Barbora Seemanová na mistrovství republiky v Českých Budějovicích.

Petr Skřivánek, ČTK

Bývalá závodní plavkyně v minulosti sama poznala dril české plavecké školy a i díky zkušenostem z pobytu v USA se rozhodla jít vlastní cestou. „Ostatní začínají v patnácti letech trénovat dvě hodiny ráno a dvě hodiny odpoledne. Já jsem přesvědčená, že nemá cenu snažit se z mladého závodníka vytřískat maximum za každou cenu. Proto Bára na tenhle režim naskočí až teď po střední škole. Sice jsme kvůli tomu musely oželet několik velkých podniků, ale jsem přesvědčená, že jdeme správnou cestou. Slibuji si od toho hodně," má jasno Škábová.

Studium v USA podporuje

Vrcholem společného působení by pro Seemanovou a její koučku měla být v příštím roce olympiáda v Tokiu, pak se jejich cesty - minimálně dočasně - nejspíš rozdělí. Česká reprezentantka neskrývá touhu spojit vrcholové plavání se studiem v USA a u Škábové našla jasnou podporu.

„Je mi to líto, ale budeme spolu osm let a to poslední, co bych chtěla, je, abychom se začaly nenávidět. Je potřeba měnit podmínky i systém tréninku. My sice máme relativně slušné zázemí, ale ne na to, aby Bára mohla jít ještě výš. Hodně lidí mi to už rozmlouvá. Že prý každý, kdo šel plavat do Ameriky, výkonnostně zanikl. Já ale Američanům hodně věřím," dodala Škábová.