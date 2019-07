Seemanová se lekla časomíry: Prý jsem to rozjela na světový rekord!

V jednom kole byla od nedělního rána na světovém šampionátu v plavání kraulařka Barbora Seemanová. Vyčerpání za to ale stálo! V rozplavbě závodu na 400 metrů volný způsob nejprve posunula skoro o dvě sekundy český rekord a ani ne za hodinu slavila s parťačkami ze štafety na 4x100 metrů volný způsob nečekaný přímý postup na olympijské hry do Tokia.

„Ta čtyřstovka nebyla vůbec v plánu," culila se devatenáctiletá Seemanová po rozplavbách. „Šla jsem tam na dobrý pocit, osahat si bazén. A vzniklo z toho tohle," kroutila hlavou nad dosaženým časem, kterým skončila dvě sekundy za osmičkou postupující do finále. Dosavadní maximum 4:11,10 min. stlačila na 4:09,73 a na distanci, která je pro ni spíš doplňková, v letošním roce zaznamenala už víc než dvanáctisekundové zlepšení.

Hodně vysoké tempo přitom bylo patrné od samotného začátku a první padesátku otáčela Seemanová za 27,53 sekund. „Prý jsem rozjela padesátku na světový rekord," smála se v nadsázce dvojnásobná zlatá medailistka z loňské olympiády mládeže. „Já jsem známá tím, že rozjíždím rychle, musím se dostat do tempa, protože v závěru mi docházejí síly. Počítala jsem s tím, že budu rychlá, ale ne tak. A jen doufám, že se z toho bude odvíjet dvoustovka. Tréninky na čtyřstovce se podle všeho vyplatily," pochvalovala si.

Barbora Seemanova ve štafetovém závodě na mistrovství světa v korejském Kwangdžu.

Kim Hong-ji, Reuters

Bezprostředně po rychlé čtyřstovce ale musela Seemanová svést boj s časem. Z bazénu odcházela zakyselená a do startu štafety nezbývalo ani padesát minut. „Času bylo hodně málo. Po čtyřstovce jsem myslela, že jedu domů, neudržela jsem v ruce láhev. Vyplavala jsem se, trochu jsem se vyklepala a už jsme šly do svolavatelny. Štafetu jsem jela na hranici vyčerpání, bolelo to strašně. Nečekala jsem, že půjdu na hranici osobního rekordu, přišlo mi, že jsem snad o deset sekund pomalejší," popisovala.

Oba závody absolvovala v jedněch plavkách, na převlékání nebyl prostor. „Na to nebyl čas. Ale nevadilo mi to, měla jsem na sobě moje oblíbené. Už jsem v nich zaplavala jednou dobře čtyřstovku, jsou volnější a nestahují tolik jako jiné," vyprávěla.

Po úspěchu štafety si pak mohla konečně oddechnout. „Když jsme sem jely, tak bylo ve hvězdách, jestli štafetu vůbec složíme. A upřímně jsem ji ani moc plavat nechtěla s ohledem na čtyřstovku, věděla jsem, že mě vyčerpá. Je to ale neuvěřitelné, přece jen je to olympiáda. Jen doufám, že se zítra neprobudím úplně mrtvá," dodala se smíchem.