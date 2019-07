Navrátil je bez medaile, zlato si vzal zpět fenomenální Brit

Navrátil se v letošní sezoně potýká se zraněním zad, a proto na šampionátu vsadil na jistotu. Z rukávu tahal trumfy, které přinesly medaili v Maďarsku, a čekal, na jak vysoké umístění může myslet. Ostatní favorité měli totiž ve skocích volitelné obtížnosti vyšší koefecient, který při bezchybném provedení znamenal jasnou výhodu.

Stejně jako v prvním dnu, i ve středu skokani začínali na věži postavené v univerzitním areálu Čosun skokem v zadané obtížnosti. Navrátil zařadil svůj oblíbený skok ze stoje na rukou nazad s dvěma a půl salty skrčeně, za který si zapsal solidní známky, vzápětí jej ale na čtvrté místo odsunul o dva body Hunt, který za takřka bezchybné provedení započítal tři devítky.

Britský highdiver Gary Hunt se na MS v Koreji chlubí zlatou medailí.

Kim Hong-ji, Reuters

Hunt ohromil diváky i rozhodčí

Ve dvanáctičlenném finále Navrátil poslal z věže trojité salto napřed s dvěma a půl vruty, horší dopad ale přinesl snížené známky a bylo prakticky jasné, že pokud soupeři fatálně nezachybují, nemůže Navrátil do medailového souboje promluvit a skončí čtvrtý.

„Co budu povídat, před posledním skokem to nahoře bylo těžké. Včera jsem ještě odskákal trénink a bolela mě záda, že se nemůžu pořádně ohnout a narovnat. Furt se mažu hřejivým krémem, snažil jsem se pořád hýbat, abych neztuhl. Myslím, že skok byl zpočátku výborný, dobře jsem to roztočil. Před dopadem do vody ale přišla chybička, byl jsem až moc staženej a trošku jsem tam nedopadl, nechal jsem tam hrudník. To mi stáhlo body dolů, místo devítek se rázem jde na 7,5 bodu," líčil český skokan.

Highdiver Michal Navrátil obsadil na mistrovství světa v korejském Kwangdžu čtvrté místo a nenavázal tak na stříbro z roku 2017.

ČSPS/Ivo Stejskal

Hned po Navrátilově skoku přišel senzační moment Hunta, který předvedl dokonalé trojité salto nazad se čtyřmi vruty. Ohromené tribuny v Čosunu jen zahučely a rozhodčí vytasili nevídané hodnocení - pět desítek a dvě známky 9,5. Britský mistr světa z Kazaně 2015 tak šel do jasného vedení a dal zapomenout na poslední šampionát v Budapešti, kde se nepovedeným posledním skokem připravil o titul a skončil šestý. Zbylí dva skokani pak jen potvrdili své postavení - Steve Lo Bue, který slavil zlato v Budapešti, skončil druhý a bronz získal Mexičan Jonathan Paredes.

„Myslím, že je to zcela zasloužené. I kdybych za můj poslední skok dostal deset bodů, tak bych první tři kluky nemohl ohrozit. Zaprvé měli náskok z prvního dne a Gary má jeden z nejtěžších skoků na světě. A když dostal desítky, tak vyletěl bodově galakticky vysoko," říkal smířeně Navrátil, který čtvrtým místem zopakoval své vystoupení z MS v Barceloně 2013, kde měl high diving premiéru.