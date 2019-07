Dopingová kauza na MS v plavání! Australanka měla pozitivní nález

"S velkým smutkem a bolestí v srdci jsem musela odejít z týmu kvůli tomu, že jsem měla v těle zakázanou látku. Vědomě jsem ji neužila," napsala Jacková na instagramu.

"Plavání je mou velkou vášní od deseti let a nikdy jsem úmyslně nevzala žádnou zakázanou látku, což by znevážilo můj sport a ohrozilo mou kariéru. Běží vyšetřování a já se svým týmem pracuji na tom, aby se zjistilo, jak se ta látka do mého těla dostala," uvedla majitelka dvou stříbrných a dvou bronzových medailí ve štafetách z předloňského mistrovství světa v Budapešti.

Loni na Hrách Commonwealthu se Jacková podílela na vítězství australské štafety na 4x100 metrů volný způsob ve světovém rekordu.

Do Kwangdžu přijela Jacková ve skvělé formě, kterou nedávno potvrdila několika osobními rekordy na australských kvalifikačních závodech.