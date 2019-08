Rychloměrka, kamery, počítačové analýzy. Plavání je věda a Češi ví, jak na to

Propracované plavecké videoanalýze se věnuje už pět let projekt Umím plavat, který založil bývalý závodník Dan Thiel. Česká reprezentace využívá služeb projektu třetím rokem, poprvé se jeden z členů týmu připojil k výpravě v roce 2017 na mistrovství světa v Budapešti. Na letošním šampionátu v Koreji byli už experti tři a pomáhali vedle Čechů také Slovákům a Rakušanům.

„Projekt se koncentruje na veškeré složky plaveckého výkonu. Sdružujeme závodní analýzy, snažíme se opravovat techniku pro trénink, dělat motorické věci, píšeme vědecké články. Tým lidí, který je pod Umím plavat sdružený, obsáhne velkou část plaveckého světa," přibližuje jeden z členů týmu, dlouholetý plavec pražských Bohemians Jan Kreník.

O výsledcích v plavání rozhodují setiny sekundy a vedle neoddiskutovatelné fyzické kondice je klíčovou složkou výkonu dokonale vyladěná technika. A analytici - ač to může znít neuvěřitelně - odhalují chyby i olympijských vítězů. „Zahraniční kolegové pořád na něčem pracují i s mistry světa a světovými rekordmany. Furt je co zlepšovat," říká s úsměvem další z členů projektu Marek Polach. „Zatím jsem nepotkal plavce, který by nedělal žádnou technickou chybu," přitakal Kreník.

Dnes už analytici pomáhají prakticky všem plavcům z českého týmu. Jezdí s nimi jak na přípravné kempy, tak na vrcholné akce. „Báře Seemanové a její trenérce jsme v lednu dávali impuls k práci na obrátkách a je vidět, že se to posunulo - je v tom srovnatelná s Federikou Pellegriniovou (v Kwangdžu zlatá na dvoustovce - pozn. red.), poté jsme pracovali na nádechu," přiblížil Kreník. „A třeba u Honzy Micky mi přijde zásadnější řešení obrátek. Bylo to na základě zjištění z minulého MS, tady už čerpáme z toho, že máme historická data," doplnil Polach.

Během šampionátu si analytici budují své hnízdo vysoko nad vodou a z ochozu pod střechou se nesoustředí zdaleka jen na české závodníky. Nahrávají a následně analyzují i ostatní plavce a data či videosekvence pak dávají do kontrastu jednotlivým reprezentantům. „Přesně tohle děláme. Smyslem analýz je, podívej, tahle to dělá takhle a tenhle to dělá tak. Třeba konkrétně se Simonou Kubovou jsme řešili dohmat na základě analýzy konkrétního provedení konkrétního soupeře. Dokážeme to vyčíst velmi rychle, než se vyplave, má to na papíře hotové," popisoval Kreník.

Zmíněný ochoz nad bazénem byl během šampionátu v Koreji zcela zaplněný lesem stativů s kamerami, podle českých analytiků ale panuje mezi zástupci jednotlivých zemí poklidná atmosféra. „Je to trošičku odtržené od zápolení, které se děje pod námi. Výjimkou není ani vzájemná spolupráce," líčil Kreník. Drží Češi před světem skrytý trumf? „Dál jsme v tom, že tři lidi od nás jsou schopní udělat veškerou práci. Jak závodní analýzu, tak práci se speedometrem, natáčením videí i se vším dalším," doplnil.

Ukázka plavecké analýzy - srovnání Maďara Miláka a Le Close z JAR při závodu na 200 m motýlek.

Mimochodem - zmíněný speedometr je zařízení pro měření dopředné rychlosti a mezi Čechy se prý zcela vžil ekvivalent rychloměrka, kterým zařízení pokřtil znakař Tomáš Franta. „Společně se synchronizovaném videozáznamem jsme tak schopní získat graf dopředné rychlosti plavce. Když se zaměříme na výjezd pod vodou, můžeme krásně vidět, kde dochází ke ztrátám a navýšení rychlosti v průběhu záběrových cyklů," přiblížil vědecký přesah analýzy Polach.

Jak vnímali analytici špičkové výkony a světové rekordy, jichž na šampionátu v Kwangdžu padlo rovných deset. „Když se podívám okem, vidím chyby, které by se daly opravit, aby mohl plavat o něco rychleji," poznamenal se smíchem Kreník nad příkladem Maďara Miláka, který na znakařské dvoustovce vymazal vousaté maximum Michaela Phelpse. „Otázkou zůstává, jestli to je vůbec možné. S únavou v průběhu závodu narůstá počet chyb a těžko říct, zda jsou odstranitelné. Jsou to spojené nádoby, fyziologie se promítá do technického parametru závodu," dodal.

Ukázka plavecké analýzy - rozhodující úsek závodu na 200 m motýlek, na němž Maďar Milák vyrazil za světovým rekordem.

Odhalili Češi u těch nejlepších parametry vybočující z řady? „Aby plavci dokázali zvládnout a překonat světové výkony, vždycky musí mít nějakou abnormalitu, která je posouvá dál," má jasno Kreník. „Každopádně je dobře, že se po nějaké době, kdy vymizely již zakázané závodní plavky, v Koreji překonala spousta světových rekordů. Je vidět, že nejenom technologický posun, ale i výkonnostní posun závodníků je veliký," uzavřel jeden z videoanalytiků českého týmu.

