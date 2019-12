Micka se těší na potomka. Zvítězí kraulařské geny?

„Je to krásné období, žiju tím asi jako každý nastávající rodič. Člověk se nesoustředí pořád jen na plavání a přemýšlí i nad jinými, hezčími věcmi. Užívám si to a těším se," vyprávěl Micka. „Třeba v úterý jsem na chvíli skočil do města a koupil nějaká bodíčka. Dětské kilty neměli, tak jsem vzal klasiku," líčil s úsměvem.

Na klasickou otázku holka, nebo kluk je ještě brzy, Micku ale možná vedla při nákupech intuice. „Bral jsem neutrální barvy, přítelkyně ale říkala, že je to spíš pro kluka. Tak uvidíme, jestli jsem to trefil," poznamenal s blaženým úsměvem. „Jak se mě na to někdo zeptá, tak se začnu usmívat jak měsíček na hnoji," dodal na vysvětlenou.

Těhotenství s přítelkyní neplánovali, načasování ale - jak už to bývá - vyšlo dokonale. „Bylo to vtipné. Jeden den jsme se s překvapením dozvěděli, že je těhotná její ségra Andrea. To už jsme věděli, že u nás taky zrovna není všechno, jak by mělo být, a druhý den si Kristýna udělala test a vyšel dvakrát pozitivní. Nečekali jsme to, ale už nám není osmnáct," prohlásil rozhodně Micka.

Pikantní je, že svému „tchánovi" Micka sebral v roce 2012 český rekord na trati 1500 metrů volný způsob, který Machek držel neuvěřitelných 34 let. A letos v září přinesl pátému muži na patnáctistovce na olympijských hrách v Moskvě 1980 další novinku.

Chceme, aby dítě žilo sportem, říká Micka

„Obě holky pracují u něj ve firmě (Machek v Česku zastupuje plaveckou společnost Arena), a když se dozvěděl o těhotenství Andrey, tak plánoval, že si její práci vezme Kristýna. Za tři týdny jsme mu řekli, že je těhotná i Kristýna, tak z toho měl trošku hlavu, jak to ve firmě vyřeší. Jinak ale myslím, že to on i Kristýnina maminka vzali velice dobře a už se těší. Moji rodiče taky, prý na to už mají věk," podotkl Micka.

Jan Micka na archivním snímku.

ČSPS/Ivo Stejskal

Je možné, aby s takovou genovou výpravou rostl „neplavec"? „Určitě bychom chtěli, aby dítě žilo sportem, ale ze začátku určitě všestranně, a později ať si vybere. Ale podle toho, že plavání bolí jako prase, tak bych mu snad ani nepřál, aby mě následovalo. Možná by bylo lepší něco jiného, tenis nebo golf. I když vrcholový sport je náročný v každém odvětví. Snad jedině šachy nebolí," dodal se smíchem držitel českých rekordů na tratích od 400 do 1500 metrů a budoucí tatínek Micka.