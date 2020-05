Plavci budou mít mistrovství světa v květnu 2022

Mistrovství světa v plaveckých sportech v japonské Fukuoce se uskuteční od 13. do 29. května 2022. Původně se měl šampionát konat příští rok v létě, na kdy však byly kvůli pandemii nemoci covid-19 odloženy olympijské hry v Tokiu. Nový termín plaveckého MS dnes oznámila mezinárodní federace FINA.

"Po konzultaci se všemi zúčastněnými stranami a jejich zpětných vazbách nepochybujeme, že toto rozhodnutí poskytne pro všechny účastníky nejlepší možné podmínky. V době bezprecedentní nejistoty FINA doufá, že oznámení termínu nyní umožní všem jasné plánování," řekl předseda federace Julio Maglione.

Druhou možností, kdy se mohli plavci utkat o světové medaile, byl podle agentury AP podzim olympijského roku 2021. To by však měli dva vrcholy brzy za sebou, odklad až na jaro 2022 proto preferoval například i kouč českých bazénových plavců Vlastimír Perna.

Česká plavkyně Simona Kubová ve finále závodu na 200 metrů znak.

ČSPS/Martin Vaňo

"Pokud plavecká část olympiády skončí 1. srpna 2021, tak by zbývalo jen osm týdnů do mistrovství světa. Vzhledem k tomu, že po olympiádě ze všech spadne obrovský psychický stres, ale i fyzické vypětí, je logické, že si budou chtít odpočinout. Nedovedu si představit, že by měli pokračovat ihned po návratu z Tokia další přípravou," uvedl Perna před měsícem.