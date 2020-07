Hlavně neodpálit žolíka. Prskavec našel i díky rodině klid, Tokio ještě vyhání z hlavy

Letenka do olympijského Tokia je o zase o krok blíž. Úřadující mistr světa Jiří Prskavec vyhrál ve Veltrusech první z kvarteta nominačních závodů a pokud by takový výsledek zopakoval v neděli a aspoň jednou příští víkend v Troji, může vyhlížet obhajobu medaile z Ria. Jenže v extra nabité konkurenci českých kajakářů tak daleko ještě nekouká…

Start olympijské nominace, která se jede netradičně v létě, vám vyšel na jedničku.

Jsem za to strašně rád. Nejel jsem závod půl roku, poslední byl zkušební v Austrálii, tak jsem nevěděl, s čím nastupuju. Trať byla hodně fyzicky náročná, tak jsem rád, že jsem i dole pořád mohl, což znamená, že příprava se povedla. Jel jsem nejrychlejší časy i čisté jízdy, tak paráda.

Byl jste nervóznější tím, že čekání na nominaci bylo kvůli koronaviru extra dlouhé?

Když to srovnám s nominací o Rio, asi poprvé v životě bych řekl, že jsem zkušenější. Je znát, že mám za sebou už pár velkých závodů, takže i poslední týdny před závodem jsem byl klidný, což je oproti Riu strašný rozdíl. Jezdí se mi výborně, ale rozhodne se v Troji.

Spokojený Jiří Prskavec v cíli závodu ve Veltrusích.

Jan Homolka/kanoe.cz

Je klid daný i rodinou? Kolem kanálu se ve fanouškovských tričkách pohybovali rodiče, manželka i syn Jiří. To před Riem jste žil převážně jen závoděním…

Samozřejmě, máme rodinnou pohodu a já jsem strašně rád, že jsou součástí toho ansámblu, kdy manželka pomáhá svazu s PR, Jiřík kolem toho sportu vyrůstá, takže můžu dělat vodní slalom naplno a mít je u sebe, takovou výhodu má málo závodníků.

Zmínil jste, že jste byl na startu po půl roce. Většina vašich soupeřů absolvovala nějaký zkušební závod, vy ne…

Říkal jsem si, že se ukáže, jestli to bylo dobré, nebo špatné rozhodnutí. Ale mně to tam nezapadalo ani s tréninkem. Chtěl jsem dokončit ten plán, stejně bych do závodů nešel dobře připravený, ještě by mi to mohlo strhnout morál, protože když do toho člověk jde z tréninku, nejsou výkony takové jako po odpočinku. Byli jsme snad jen tři z top závodníků, kteří jsme tu jeli poprvé hned naostro, ale zadařilo se, tak snad dobrý.

Je těžké vytěsnit z hlavy, že za týden můžete mít jistotu olympiády?

Tak to nesmím brát. Je to krásný start, pořád si držím žolíka, že se mi to může nepovést (nejhorší výsledek ze čtyř se škrtá) a je vždycky blbé žolíka odpálit hned prvním závodem.

Každopádně jistě vítáte, že se nominace i po odložení olympiády jede letos. Za tuto variantu jste se přimlouval už na jaře.

Určitě. Bylo to vidět i v Troji. Po karanténě tam bylo míň závodníků a jak se vyhlásila nominace, všichni začali trénovat naplno. To je obrovská výhoda českého týmu oproti zahraničním, které už nominaci měly hotovou. Jako Britové, kteří navíc vyhlásili, že letos nikam nepojedou, tak mají plonkový rok, někteří dva. Pro český vodní slalom je to perfektní, kdy jindy jet nominaci, když máme dost času a všichni můžou být připraveni.