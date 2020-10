Cincibuch postoupil na veslařském ME do semifinále

Skifař lehkých vah Jan Cincibuch postoupil na mistrovství Evropy v Poznani do semifinále. Letošní vicemistr světa v kategorii do 23 let obsadil v úvodní rozjížďce druhé místo a nestačil jen na zkušeného Pétera Galambose z Maďarska. Zbývajících šest českých posádek, které se dnes v Polsku představily, musí do oprav.