Franta vyhrál v osobním rekordu znakařskou padesátku na mítinku ve Stockholmu

Franta splnil A limit pro evropský šampionát v Budapešti už v ranní rozplavbě časem 25,46. Ve večerním finále ubral 16 setin a dočkal se osobního rekordu. Po čtvrteční dvoustovce přitom nevěděl, jak se mu padesátka povede, protože se v ní necítil moc dobře.

"Už ranní čas mě překvapil, chtěl jsem do toho jít už v rozplavbách a naštěstí se mi to povedlo a do odpoledního finále jsem tak mohl jít s čistou hlavou. Věděl jsem o pár chybičkách, které jsem udělal v rozplavbách, tak jsem se na ně ve finále soustředil a vyšlo to. Mám obrovskou radost z osobáku," uvedl v tiskové zprávě.

Ve stejném závodě doplaval Jan Čejka pátý (25,97) a Tomáš Ludvík osmý (27,35). Šefl zaostal za vítězným Němcem Philipem Heintzem o pouhé 4 setiny. Horská byla v dlouhé polohovce třetí za maďarskou hvězdou Katinkou Hosszúovou a Anastasií Gorbenkovou z Izraele. Před Kubovou skončily vítězná Finka Mimosa Jallowová a domácí Michelle Colemanová.

Jan Micka na kraulové patnáctistovce obsadil 5. místo (15:25,87) a Seemanová na 100 metrů motýlek byla šestá (1:00,14).