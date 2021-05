Čeští kajakáři v kvalifikace na ME ve vodním slalomu nezaváhali

Bronzový olympijský medailista z Ria na nejrychlejšího Giovanniho de Gennara z Itálie ztratil zhruba sekundu a tři čtvrtě. S jízdou byl spokojený. "Myslím si, že mi to jelo tak, jak mělo. Žádné zběsilé průjezdy, takhle jsem to vymyslel, bylo to v pohodě. Poradil jsem si s tou horší vodou, co mi přišla na začátku, aspoň mi to tak připadalo. Dojel jsem na třetím místě, což na první start v Ivree není vůbec špatné," uvedl v nahrávce pro média.

Sílu českého kajakářského týmu na specifické trati, kde jsou místo umělých překážek kameny, potvrdil pátý Vavřinec Hradilek. "Jsem velmi spokojený. Bylo tam pár chyb ve střední pasáži, ale to jsou chyby, že si to člověk trochu víc hlídá. Měl jsem pěkné tempo, jelo se mi dobře, nevytuhnul jsem," pochvaloval si stříbrný olympijský medailista z Londýna. Z první kvalifikační jízdy bez problémů postoupil i Vít Přindiš, který jel stejně jako jeho reprezentační kolegové čistě.

Kajakář Vít Přindiš.

Martin Hladík, kanoe.cz

Mezi kajakářkami z českých reprezentantek hned napoprvé uspěla jen Kateřina Minařík Kudějová, která s jedním dotekem skončila třináctá. Doufala v lepší výkon. "Chtěla jsem to hlavně jet plynule, aby se mi nikde nezastavila loď a abych nikde nepodjížděla brány. To se mi zrovna nepovedlo, podjela jsem jednu bránu docela dost. S touhle jízdou by to asi do finále nevyšlo," řekla. Ve druhé jízdě si postup zajistily Antonie Galušková a Veronika Vojtová.