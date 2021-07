Jachtařka Palanti je juniorskou mistryní Evropy

Jachtařka Alessia Palanti vyhrála juniorské mistrovství Evropy v olympijské třídě Laser Radial (ILCA 6). Česká naděje pro olympijské hry 2024 v Paříži splnila roli favoritky a navázala na nedávný evropský bronz v kategorii do 21 let. Tentokrát mezi 72 jachtařkami do 19 let nenašla přemožitelku.