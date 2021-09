ŽIVĚ: Konec. Veslař Synek udělal tečku za úspěšnou kariérou

Do 39. narozenin mu zbývají tři týdny. A veslař Ondřej Synek dospěl k rozhodnutí, že přišel čas uzavřít veleúspěšnou kariéru, která trvala jednadvacet let. Pětinásobný mistr světa a majitel tří olympijských medailí oznamuje své další plány na čtvrteční tiskové konferenci v Praze, její průběh můžete od 10.30 sledovat živě na Sport.cz.

"Chtělo se mi trochu brečet, ale už jsem velký kluk," poznamenal elitní český skifař po videorestrospektivě, kterou mu přichystali organizátoři tiskové konference. "Bylo to krásné a bylo to dlouhé," podotkl s úsměvem.

Závodník pražské Dukly se letos podobně jako překážkářka Zuzana Hejnová vzdal kvůli zdravotním komplikacím startu na olympijských hrách v Tokiu a poprvé od roku 2004 pod pěti kruhy chyběl.

"Obrečel jsem to, ale bylo to asi nejlepší rozhodnutí, které jsem mohl udělat. Vždycky jsem jezdil na závody, abych odvedl maximální výkon. To nebylo možné," komentoval v červnu nejtěžší rozhodnutí své bohaté kariéry.

Synek má ve sbírce stříbro z her v Pekingu a Londýně, v Riu de Janeiro přidal bronz. Vedle pěti světových titulů a dalších sedmi medailí z MS je rovněž čtyřnásobným mistrem Evropy. Čtyřikrát ovládl i celkové hodnocení Světového poháru skifařů. Jediné zlato, které mu ve sbírce chybí je vysněné olympijské...