Cesta Seemanové: od vytočení po boj o medaili. A vedle legendy, s níž má nekvalitní fotku

Ve středu měla Barbora Seemanová v Kazani poslední volný den, než pro ni začal čtyřdenní blok kraulařských závodů na jejích oblíbených tratí. „Uháčkovala jsem celou velrybu, to jsem ani nečekala. Ale když jste celý den na pokoji, co vám zbývá,“ líčila svůj program v bublině, kterou závodníci nesmí opustit. K vyrobenému kytovci by ráda přidala ještě cennější suvenýr z Tatarstánu – první šanci na medailový útok bude mít na stovce v pátek v 16:47 českého času.