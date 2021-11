Rekord za rekordem! Moje forma? Sám nad tím přemýšlím, usmívá se Zábojník

Co disciplína, to rekord! Životní formu si do Tatarstánu přivezl plavec Matěj Zábojník. Poté, co si přivlastnil národní maximum na prsařské stovce, posunul svůj a zároveň český rekord i na dvojnásobné distanci. Časem 2:05,38 prošel ze šestého místa do odpoledního semifinále mistrovství Evropy v krátkém bazénu a ani tam se nechce zastavit.