Bernardovou nezastavily bílé hřebeny, medúza ani mořská nemoc

Abhejali Bernardová zvládla za sedm let sedm náročných plaveb.

Ocean's Seven jako první člověk na světě zkompletoval v roce 2012 Ir Redmond, mezi devíti následovníky jsou vedle Bernardové už jen tři ženy: Švédka Nordinová, Chambersová z Nového Zélandu a Američanka Macyová. „Jsem ale úplně první suchozemec, který tohle dokázal," vykládá 41letá plavkyně ze Zlína a přirovnává svou snahu k Jarošově zisku horolezecké Koruny planety, zdolání nejvyšších vrcholů všech kontinentů.

„Ráda před sebe stavím úkoly, které jsou zkouškou lidské vůle. Motivem je sebepoznání a taky věřím, že můžu být inspirací pro ostatní k překonávání vlastních hranic," vysvětluje Bernardová, jejíž výjimečnost spočívá i v tom, že všech sedm přeplaveb zvládla na první pokus. Nejobtížnější byl pro ni Kaiwi kanál na Havaji, kde byla ve vodě téměř 22 hodin. Zabrat dostala ale i v Cookově úžině, s níž se prala ve velkých vlnách na rozbouřeném moři více než třináct hodin. V silných protiproudech přes tři hodiny plavala na místě. „Tušila jsem, že se neposouvám, doprovodný pilot mě už chtěl vytáhnout z vody, ale vydržela jsem i když se kvůli silnému větru dělaly bílé hřebeny," mluví Bernardová o vlnách přes metr vysokých.

Byl to podle ní boj o každé nadechnutí. „S ohledem na počasí mně z lodi navrhovali ukončení plavby, ale nechtěla jsem to vzdát, ani když se mi do plavek dostala medúza." Ničila ji také mořská nemoc. „Jak jsem zvracela, byla mi i velká zima, ale dokázala jsem v sobě objevit ještě další skrytý zdroj síly. Doplavala jsme za úplné tmy na posledním možném výběžku, jinak bych se už dostala na otevřené moře," tvrdí Bernardová, která přeplavala i kalifornskou Catalinu, úžinu Gibraltar, Cugarský průliv v Japonsku a Severní kanál u britských ostrovů.

Říká o sobě, že miluje extrémní zkoušky svých vlastní sil. Než se pustila do těch plaveckých, opakovaně vyhrávala český šampionát v běhu na 100 km. Ve volném čase dodnes organizuje Mírový běh, nejdelší štafetové klání s pochodní na světě. Intenzivně se věnuje indické meditaci. „Uspěji jen ti lidí, kteří věří v neomezený vnitřní potenciál a snaží se dosáhnout vysokých cílů," říká Bernardová, která je už více než dvacet let vegetariánkou.