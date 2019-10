GLOSA: Mountfield věří vsetínskému modelu. Pro Růžičku to může být poslední šance

Hokejový kouč Vladimír Růžička se vrací z konzultačního úvazku v Kadani na extraligovou scénu. S dosavadním trenérem Tomášem Martincem mají v hradeckém Mountfieldu vytvořit tandem s rovnocennými kompetencemi, který čeká premiéra už v pátek na ledě Vítkovic. Vedení klubu sice ještě dolaďuje podmínky smlouvy s 56letým Růžičkou, jenž v nejvyšší domácí soutěži jako jediný stál na střídačce při více než tisícovce utkání. Hned potom se má s o 10 let mladším Martincem domluvit na společné vizi, jakým směrem se bude Hradec Králové ubírat.

Kouč Vladimír Růžička se vrací do extraligy

A nejen s ohledem na věk a zkušenost obou koučů je víceméně jasné, kdo bude mít od zítřka na střídačce hlavní slovo, i když šéf klubu Miroslav Schön spoléhá na Martincovu pracovitost, loajalitu a oddanost klubu, doplněnou nesporným trenérským talentem, intuicí a obrovskou zkušeností Růžičky.

Zásah vedení do realizačního týmu přišel, i když Mountfield vyhrál 1:0 po nájezdech nad obhájcem titulu Třincem a dosavadní kouč to může brát jako určité vyslovení nedůvěry. Jenže i jeho trápí nevyzpytatelné výkony a v posledních dnech nemohl nevnímat, jak vášnivě majitel po Růžičkovi prahne. Nakonec došlo na šalamounské řešení, které Martinec přijímá. Možná i proto, že má hradecké srdce a pro klub by dýchal.

Podobný model dvou koučů uplatnil ve své zlaté éře Vsetín, když stál na střídačce nestor a praktik Horst Valášek spolu s mladším Zdislavem Tabarou ctícím moderní trendy, tady je podobnost se současným hradeckým řešením víc než nápadná.

Také v Litvínově vedlo spojení Miloš Hořava, Radim Rulík v roce 2015 až k titulu. Schön je přesvědčený, že vytvořil nejsilnější trenérskou dvojici v extralize, i když si je vědomý rizik a své kroky vysvětluje tím, že nechce nechat mužstvo padnout do krize.

S Růžičkou přichází na hradeckou střídačku muž, kterému po půlroční nečinnosti už musí velký hokej ukrutně chybět. Šestapadesátiletý kouč, jenž slavil dvakrát extraligový triumf a dovedl i národní tým opakovaně ke zlatu na MS, by měl být i utrpením při posledním angažmá v Chomutově poučen, že bez potřebné jiskry nejde žit z podstaty.

Teď se zdá být plný energie, hladový po úspěchu a taky dostává asi poslední šanci na restart trenérské dráhy po maléru, kvůli němuž skončil až před soudem. Když to vyjde, bude z toho mít prospěch nejen sám Růžička, ale i Mountfield. V opačném případě se může poničit celý genetický základ právě Martincem původně v pětiletém horizontu trpělivě budovaného kádru a na vině bude Schönova netrpělivost.