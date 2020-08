ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Kvalitu hry Slavie netřeba chválit, ta se chválí sama

Fotbalový bůh má však režii zápasu ve svých rukou a stejnou dvojici pošle zápas gólově nejen zahájit, ale i zakončit. Bez ohledu na jejich posty obránce Carlos nůžkami střílí a útočník Lukaku se motá před vlastní brankou. Je sotva dvacet minut do konce, střela míří mimo branku na Lukaka, který ji nekompromisně pošle do vlastní sítě. Je to z pohledu Interu 2:3 a brankový poměr se již do konce zápasu nezmění. Je to náhoda, štěstí, nebo ještě něco jiného?

Útočný tank milánského Interu Romelu Lukaku

Pool, Reuters

Ano, útočník Lukaku se před brankou soupeře soustředěností chová jinak než před tou vlastní. Aby dal gól, tak si vytváří představu, jak k němu míč projde i přes možný neúspěšný zásah obránce. Před vlastní brankou se pohybuje minimálně, a tak si žádnou představu nevytváří.

Situaci řeší, až když míč míří na něho, je na tu možnost nepřipraven, má krátkou reakční dobu a pohybově ji nezvládá. Pasuje na to výrok chlapečka z filmu Knoflíková válka „kdybysem to věděl, tak bysem sem nechodil," v podání útočníka Lukaka před vlastní branku.

Co se děje v hlavách hráčů se promítlo i do vítězství Slavie v Českých Budějovicích. Domácí se svědomitě připravovali, jak Slavii budou čelit. Nechtějí být za sraby, kteří od úvodního hvizdu zalezou před vlastní bránu. A tak hned v první minutě dají Slavii k útoku prostor celého hřiště, aby mohla ukázat a využít rozdíl obou soupeřů v pohybové úrovni, rychlosti a technické vybavenosti. Obdržený gól po pár vteřinách hry sníží koncentraci hráčů o pár minut později při obranném rohovém kopu a je to 0:2.

Na mysl pak přichází marnost počínání a je to 0:6. Dá se tomu čelit změnou myšlení, každý musí začít od sebe a chtít být ze svého mužstva ten nejlepší. Pak při dodržení organizace hry a taktických zásad se to může zvednout i týmově. Samozřejmě, že rozhodující byla kvalita hry Slavie, tu netřeba chválit, ta se chválí sama.

2:0! David Hovorka a kapitán Jan Bořil se radují.

ČTK

Jak poměrně záhy znehodnotit hru vlastního týmu ukázal Marco Túlio. Brazilec, který je stár dvacet dva let a v devatenácti odešel do Německa, aby přes Vlašim skončil v Mladé Boleslavi. Ten v zápase na Bohemians při zakládání útoku a tvorbě hry navedl míč do protihráče, aby se pak po ztrátě v prostoru směrem k vlastní brance vyloženě flákal. Obdržený gól viděl poměrně v klidu.