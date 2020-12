Byl Maradona nejlepším fotbalistou všech dob? Nebyl!

Nad smrtí Maradony, který zemřel minulou středu v Buenos Aires pár dnů po šedesátých narozeninách na selhání srdce, truchlila a truchlí jeho rodná Argentina i celý svět. Fotbalový génius, ale i podvodný Diego toho dokázal během hráčské kariéry spoustu.

S reprezentací své země se stal nejprve v Japonsku mistrem světa týmů do 20 let a poté na šampionátu v Mexiku 1986 i šampionem celé planety. Však byl také na obou zmiňovaných mistrovstvích korunován za nejlepšího z nejlepších a získal Zlatý míč určený nejlepšímu plejerovi.

O čtyři roky později dovedl Argentinu na šampionátu v Itálii až do finále, kde se musel ovšem spokojit po prohře se Spolkovou republikou Německo „jen" se stříbrnými piedestalem a sám pak pouze s Bronzovým míčem.

Neapolská radnice vyhlásila kvůli úmrtí Maradony den smutku a rozhodla se po něm pojmenovat stadion.

To jen pro připomenutí a na okraj všech triumfů a individuálních poct, které získal a jimiž byl oceněn. Už za svého života byl prohlášen za nejlepšího fotbalistu všech dob. To když v roce 2000 vyhlásila FIFA anketu, v níž hledala nejlepšího hráče století.

Zatímco fotbaloví odborníci z řad trenérů, expertů, bývalých hráčů i novinářů zvolili brazilského fotbalového krále Pelého, fanoušci z celého světa dali přednost Maradonovi.

"Jak se říká a je zřejmě pravdou, Brazílie by i bez Pelého MS vyhrála, kdežto Argentina bez Maradony nikdy. Stalo se jen jednou, že by dovedl k titulu tým jeden jediný hráč, a bez něj by to byla naprostá utopie, a to v roce 86. Takže nejlepší fotbalista historie," napsal v diskusi k naší anketě Jakub Janoušek.

Pochopitelně, každá anketa je především hrou, neboť se mnohdy srovnává nesrovnatelné. Třeba fotbal v šedesátých či sedmdesátých letech minulého století za nadvlády Brazílie a Pelého a fotbal v éře Maradony. Plejeři v dobách, kdy po trávnících pobíhali Leonidas, Meazza, Bican, Kubala, Puskás či Matthews a kdy na nich excelují Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Ibrahimovič a další velikáni. Kdy se srovnávají brankáři, obránci, špílmachři a dirigenti a s nimi fotbaloví snajpři strhávající na sebe pozornost góly, které nastříleli, a střeleckými rekordy, které překonávají.

Lionel Messi z Barcelony během utkání základní skupiny Ligy mistrů na Slavii.

„Jsem přesvědčen, že třeba právě Maradona by se prosadil a byl nejlepší i v dnešní době. On měl prostě všechno. Míčovou techniku, předvídavost, myšlení, vůdčí schopnosti, obrovské zrychlení na prvních třech čtyřech metrech. Jemu postačila levačka na to, k čemu by jiní hráči potřebovali čtyři nohy," je přesvědčen Petr Rada, který si v roce 1982 při reprezentačním debutu proti božskému Diegovi zahrál a jako trenér ví, co obnáší a vyžaduje současný fotbal.

Čtenáři v naší anketě byli ovšem jiného názoru. Maradona největším fotbalovým velikánem podle jejich mínění nebyl. Stejně jako fotbaloví experti ve zmiňované anketě FIFA v roce 2000 dali jednoznačně přednost Pelému.

TOP PĚTICE V ANKETĚ SPORT.CZ (% hlasujících) Pelé (Brazílie) 41,8 Josef Bican (Rakousko, Československo) 16,3 Diego Maradona (Argentina) 14,6 Lionel Messi (Argentina) 11,3 Cristiano Ronaldo (Portugalsko) 7,7 V anketě celkem hlasovalo 34 360 čtenářů.

A výš než Maradona skončil v jejich hlasování i legendární český kanonýr Josef Bican.

Pozor, pálí legendární kanonýr Pepi Bican!

„Pro mě je jednoznačně nejlepším fotbalistou všech dob Josef Bican. Když dal Pelé svůj 1000. gól, byla z toho obrovská sláva. Pepi jich nastřílel 5x tolik. A že hrál v rakouské a následně československé lize? No a co, ve 30. letech byly obě země ve fotbale světovou špičkou. Upřímně si myslím, že nebýt úřednického šlendriánu, kvůli kterému se nestihlo včasné vyřízení čs. občanství pro Bicana, mohli jsme z MS 1938 přivézt minimálně nějakou medaili - klidně i zlatou. V ten samý rok Slavia s Bicanem suverénně ovládla Středoevropský pohár, což byla nejprestižnější evropská soutěž (Inter Milán, který se tehdy jmenoval Ambrosiana, porazila v semifinále 9:0)... Zná někdo z vás hráče, který by mohl v té době Bicanovi aspoň trochu konkurovat? Možná dva výjimeční brankáři: Plánička, o trochu míň rakouský Hidden... Takže moje pořadí: 1. Bican, 2. Pelé, 3. Messi," uvedl třeba v diskusi k anketě Mikuláš Jakub Štěpánek.

Bylo vůbec zajímavé pročítat diskusi a debatu pod anketou. I s výčitkami a připomenutím velikánů, které jsme v našem výčtu neuvedli a kteří hlasujícím chyběli.

Třeba Argentinec Kempes, německý bombarďák Gerd Müller, ale hlavně Brazilce Ronaldo de Assis Moreira známý pod přezdívkou Ronaldinho, jenž svým fotbalovým kumštem podmanil spoustu fanoušků.

Věčný úsměv na tváři Ronaldinha.

„Možná nebyl úplně ten nejlepší, ale rozhodně přitáhl k fotbalu neskutečné množství lidí, jeho hra byla z jiného světa a přitom měl pořád pusu od ucha k uchu. Pro mě je jednička on a minimálně do první pětky patří!" napsal Jiří Trchalík na adresu fotbalového hračičky, který se stal s Brazílií mistrem světa v roce 2002, ovládl s ní jihoamerický šampionát, s Barcelonou vyhrál dvakrát španělský titul a Ligu mistrů k tomu, v Itálii slavil ligový primát s AC Milán a se stal idolem minimálně jedné fotbalové generace, jako je jím v dnešní době Messi, Ronaldo, Ibrahimovič a spol.