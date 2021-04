GLOSA: Roztržka, nebo příměří? Pro malé asociace a kluby, české nevyjímaje, to vyjde nastejno

Logické, že vzkaz nejvyššího slávistického bosse národu klubových příznivců rozlícenému trestem, který disciplinární komise UEFA vynesla nad Ondřejem Kúdelou, se musel nést v duchu ryzího pragmatismu. „Odpovídám za klub, jehož 85 % rozpočtu jde z UEFA a Premier League,“ napsal minulý čtvrtek Jaroslav Tvrdík na svém twitterovém účtu vědom si toho, že z války s generalitou evropského fotbalu by nevyšel jako vítěz ani on, ani Slavia. To ještě netušil, že už za pár dnů ho avizovaný vznik Superligy přinutí přimknout se k UEFA ještě těsněji.