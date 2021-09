BŘITVA MILANA ANTOŠE: O Královi s otevřeným hledím a jeho kaprech, kteří si rybník stejně nevypustí

Jenže loajalita je jedna věc. Všichni ti funkcionáři, kteří jsou na svá místa dosazeni prezidentem, teď dostali možnost vyjádřit svůj názor. A oni dali jasně najevo, kam se kloní. A jsem si jistý, že to není dobrá zpráva.

Pokud to beru pragmaticky, alespoň měla proběhnout nějaká diskuze. Je mi jedno, jestli je někdo prezident, císař nebo pantáta. Mělo se o Královi diskutovat, hlasovat veřejně a ne tajně. Našemu hokeji se v poslední době nedaří, do toho přijde prezidentův škraloup, který není morálně košer. Teď prostě přišel ideální čas ke změně, jenže výkonný výbor ji neučinil. Z tohoto pohledu je to zklamání. Zklamání, které jsme ale všichni čekali.

Dřív hráči museli emigrovat, aby si mohli zahrát NHL. Dneska po pár letech jsme všichni spokojení, že svazu šéfuje někdo takový, který se zapletl s vojenskou kontrarozvědkou. Nejde o to, jak se daný prezident jmenuje, ale to, co udělal, se s funkcí svazového prezidenta neztotožňuje. Jenže všichni na svazu se ke Královu působení u vojenské kontrarozvědky staví tak, že je to v pořádku. Tohle přeci není správný vzkaz od výkonného výboru!

Trošku mi vadí i to, že před pár lety byl potrestán trenér juniorů Vsetína Jurík za morální sportovní pochybení. Snažil se využít nastavených pravidel a dostal rok distanc. A teď ti samí lidi, kteří ho potrestali, morálně selhali. Jinak se to nazvat nedá. Jak teď chtějí trenérům říkat, jak se mají chovat?

Tomáše Krále vnímám jako bojovníka, který se snažil neprohrát. Ještě v pondělí se bil v prsa, že v žádném případě neodstoupí, že takovou radost některým lidem neudělá. Vůbec nevím, co tím myslel, vždyť to přeci vůbec nemá být o radosti! On jako prezident nese nějakou zodpovědnost. Nejen výkonnostní hokejovou, ale i morální.

Působí to na mě, že se mu to v hlavě rozleželo. Ten tlak vyvíjený na něj ho asi otrávil. Nejspíš si řekl: ´Hele, tohle nemám zapotřebí, jdu od toho!´ Tak bych to viděl já.

Požádáním výkonného výboru o důvěru Král přehodil zodpovědnost právě na něj. To všichni chápou. Kdyby chtěl odstoupit rovnou, hned by řekl: ´Chlapi, děkuju a na shledanou.´ Takhle veřejnosti jasně ukázal, že na svazu za ním všichni stojí a on tak může odejít se zvednutým hledím, když to položí.

Prostě mi přijde, že Tomáš Král to měl všechno dopředu připravené. Rozhodně to na svazu nefunguje tak, že by se někdo leknul a něco najednou udělal. Ne. Jde o dopředu připravené navazující kroky.

Po Králově červnovém odchodu jsou na stole dvě možnosti. Buď bude zvolen nový prezident, nebo se jím stane někdo ze tří současných viceprezidentů - Petr Bříza, Libor Zábranský, Aleš Pavlík. Podle mě je ale potřeba zásadní změna v celém hokejovém hnutí.

Je nutné udělat kompletní změnu. Veškeré finance se musejí začít hrnout do mládežnických kategorií, aby děti neodcházely. Zvlášť v dorostu míří spousta kluků do zahraničí. To je hrozná chyba. A garnitura, která je teď na svazu u moci, s tím neudělala vůbec nic.

Jenže je jasné, že sami kapři si svůj rybník nevypustí. Jsou ale cesty, které se můžou nastavit trochu jinak a můžou pomoct. Nevěřím ale, že současní lidi na svazu, kteří dopustili nastavení mládežnických soutěží tak, že zápasy klidně končí rozdílem třiceti gólů, by udělali nějakou zásadní změnu v mládeži, která by náš hokej zase nastartovala.

Ať se to někomu líbí, nebo ne, tak pánové Král s Lenerem to prostě nezvládli. A někteří lidí ve výkonném výboru v tom jsou s nimi celou dobu. Je nejvyšší čas to začít dělat jinak.