Vzhledem ke koronavirové pandemii tenisté podruhé v krátké době zažívají situaci, že na stejných kurtech hrají nejprve běžný turnaj a pak některý z podniků velké čtyřky. Stejné jako nyní v Austrálii to bylo v New Yorku při US Open. I tak na Kvitovou grandslamová atmosféra doléhá. "Určitě jsem se cítila jinak, stejně jako v New Yorku. Byla jsem před zápasem nervóznější a více rozpumpovaná," uvedla na tiskové konferenci zveřejněné na webu turnaje.

V prvním kole proti Belgičance Greet Minnenové se rychle ujala vedení 5:1, ale od koncovky první sady si zápas zkomplikovala. Úvodní set vyhrála 6:3, jenže ve druhé sadě prohrávala 1:4. Pak se brejkem vrátila do hry, ale v osmém gamu čelila postupně třem brejkbolům na 3:5.

#AUSTRALIAxESPN Petra Kvitova arrancó con el pie derecho en el #AO2021. ¡Mirá lo mejor de su triunfo ante Greet Minnen! https://t.co/0JX5fEav2I — ESPN Tenis (@ESPNtenis) February 8, 2021

Všechny odvrátila a stejně jako před tím v páté hře servis s vypětím sil udržela. "Myslím, že na ty brejkboly bylo důležité, že jsem neudělala chybu a šla jsem do toho. Ty dvě hry, kdy jsem si uprostřed druhé sady udržela servis, byly klíčové pro druhý set," řekla Kvitová, která nakonec otočila na 6:4 a vyhnula se rozhodující sadě.

Ve druhém kole čeká turnajovou devítku Rumunka Sorena Cirsteaová. "proti ní je to vždycky výzva. Už jsme spolu párkrát hrály a hraje opravdu agresivně podobně jako já. Nikdo neví, jak se ten zápas bude vyvíjet. Bude pro mě důležité hrát každý míč, protože se to může zvrhnout na jakoukoliv stranu. Bude to opravdu těžké, protože umí hrát fakt dobře. Na to musím být připravena," hodnotila své vyhlídky třicetiletá Češka, jejímž maximem na Australian Open je předloňské finále.

Tentokrát se hraje na rychlejším povrchu než tehdy nebo v loňském roce, kdy Kvitová došla do čtvrtfinále. "Doufám, že mi to prospěje," poznamenala s úsměvem.